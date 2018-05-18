府院瞄準機車族 侯友宜抱不平

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中國時報
／綜合報導

深澳燃煤電廠議題吵得火熱，總統府祕書長陳菊上火線說：「新北機車族空汙比深澳電廠還嚴重」；行政院長賴清德更公開轉述18年前的國外一篇論文，指「汽機車空汙致死率為燃煤電廠3倍」，府院不約而同瞄準機車族的說詞，17日引來國民黨新北市長參選人侯友宜為機車族抱不平，台空盟更呼籲政府別再扭曲研究結論愚民。

侯友宜17日說，騎機車上下班的民眾，大多都是勞工階級，或是剛創業、就業的年輕人們，政府應該要體諒他們的辛勞，多多鼓勵基層民眾努力打拚「向前走」，並非檢討他們的交通工具。

侯友宜話鋒一轉說，新北市在執行淘汰二行程機車、增加電動機車的比率，在六都中是排名第二，他認為降低空汙、保護國民健康，是大家一致性的目標，反對興建深澳燃煤發電廠，更是他堅持的方向，他也要求對手蘇貞昌對支持或反對深澳電廠表態。

綠委吳焜裕日前在立法院質詢行政院長賴清德時，引用哈佛學者論文，指出交通汙染源的PM2.5造成的死亡增加率約為燃煤電廠3倍，賴清德即公開轉述，意圖合理化增煤電力規畫。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，哈佛學者Laden等人在千禧年發表的論文，空汙資料取自含鉛汽油尚未禁用的1979到1988年間，學者是以鉛作為交通空汙的標記因子，得出每提高10微克/立方公尺交通汙染源排放的PM2.5，其日致死率增加為燃煤電廠的3倍的結論，且論文結論已清楚說明，不能將研究結果推論到研究涵蓋的美國6城市以外的地方。葉光芃指出，2016年紐約大學研究已發現，柴油交通PM2.5造成的缺血性心臟病死亡率風險增加率是一般PM2.5的3倍，燃煤則高達5倍。

(中國時報)

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