漢光預演 傘兵高空墜地！主副傘無法完全張開 相當於從101大樓摔落

每位傘兵完成跳傘任務後，都必須回到保傘連進行「抖傘」，將藏在傘衣的砂石等異物清除。圖為位於屏東空降訓練中心的傘具整補作業，非事件當事人。（本報資料照片）

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中國時報
／綜合報導
漢光演習17日上午在清泉崗預演時發生意外，航特部傘兵秦良丰（箭頭處）主副傘都無法張開，從1250英呎高空墜地。（拍攝者scamprandy允許記者自由使用）

陸軍特戰指揮部特三營17日清晨於空軍清泉崗基地進行漢光演習預演時，上兵秦良丰從1250英呎高空跳出機艙後，卻發生主、副傘未完全張開，直接從相當於101大樓高墜地！到院時已無生命徵象，經搶救後，昏迷指數升至7分，但傷勢尚未完全樂觀。

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上兵秦良丰 昏迷指數7

清晨6時許，陸軍特戰營在清泉崗實施反空降跳傘操演，共76名傘兵搭乘C-130運輸機，從1250英呎高度陸續跳出機艙，上兵秦良丰跳出後，主傘未完全張開、副傘又受風不足，造成失速、直接墜地「碰」一聲，地面人員緊急將他送上救護車，不斷實施CPR。

根據軍方內部的初步調查，秦良丰跳傘的傘具沒有問題，應是跳傘後的風向因素，導致主副傘都沒能打開。軍方內部官員說，秦良丰是腳先重落地，外傳他被傘線纏到，並不正確，真要被纏到，是頭先落地而非腳落地。

外傳傘線纏腳 軍方否認

國防部常務次長柏鴻輝昨表示，目前看起來是「複合式因素」，主傘張開、副傘是否受影響，專家需要再鑑定，希望外界給國防部多一點關心、給同仁祈福，在難關上康復。

專案小組也調出秦良丰跳傘所用傘具的檢整檔案，全程審視，昨天中午即確定，秦良丰的傘具，沒有問題。

軍方員表示，特戰傘部部隊從沒發生主副傘都沒開打的意外，只有一次意外與昨天秦良丰的情況相近；軍方官員說，103年，有一位連輔導長在屏東的昌隆農場跳傘時，也是主傘沒打開，他隨即也打開副傘，副傘也沒完全吃風，但比秦良丰吃的風多一些，因此墜地的速度沒這麼快，落地後，只有腳受傷，這位輔導長現已經晉升為上尉，仍在傘兵部隊。

由於秦良丰的傘具沒有問題，因此軍方初步調查，很可能是秦良丰跳傘後，碰到風向天候因素，主傘沒辦法完全打開，心理難免會緊張，副傘又吃不到風，致發生這起意外。

重力加速度 如被高鐵撞上

另航特部少將主任武立文表示，秦良丰經過105小時的訓練，是個志願役合格傘兵，一般出機艙時，要4秒內檢查主傘有無完全展開，若發現主傘沒開，6秒內就要拉副傘，發生這次狀況，經過初步調查就是主副傘張開不足。

童綜合醫院急診主任吳肇鑫指出，秦男全身多處腫脹、出血，脊椎2、3節有壓迫性骨折，因顱內出血，頭部受力不小致無法自主呼吸。經4小時搶救，昏迷指數由3拉至7、8分，對聲音有微弱反應，傷勢未完全樂觀，但仍往好的方向發展。總統蔡英文在第一時間指示全力協助搶救，盡一切力量照顧他。

東海大學應用物理學系主任施奇廷指出，1250英呎高度的自由落體加速度約319公里，相當於高鐵全速奔馳撞上牆壁。台中女中物理老師李宗諺表示，若不考慮其他因素，60公斤男子從1250英呎墜地的衝撞力為5萬公斤重、相當40部小轎車重量。

(中國時報)

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