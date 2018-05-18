集氣！ 搶救陽光大男孩

26歲傘兵秦良丰。（翻攝臉書）

友善列印
中國時報
／屏東報導

良丰，你要努力撐過去！參與國軍漢光演習預演的26歲傘兵秦良丰，意外從1250英呎高空呈現自由落體式摔落，目前仍在醫院積極搶救中，不少親友獲悉消息都湧入臉書留言為他集氣，「盼勇猛頑強的特戰傘兵能努力撐過人生重要的一關」。

秦良丰家住高雄，是家中獨子，還有一個妹妹，父母聽聞愛子出意外，第一時間就火速趕到醫院，母親一路哭泣、不發一語，難掩不捨情緒。

從他個人臉書發現，去年接受初級潛水訓練時拿到證照的喜悅，還有無數次分享登山沿途風景，黝黑皮膚、十足陽光大男孩形象；另外還有一張為女友畫的素描，自稱遺傳到母親繪畫基因，讓人看到鐵漢柔情的一面。

秦良丰志願役入伍已服役3年，目前於陸軍特戰指揮部特三營服役，早已是合格傘兵，未料竟發生意外，軍方正在釐清事故發生原因。

不少友人在事故發生後號召親友為秦集氣，友人Po文喊話「勇猛頑強的學弟加油，祝早日康復」、「62旅搜索連所有弟兄們及空降部隊所有的社團長官學長們，都在幫你集氣加油，你要努力撐過去」，母校正修科大也在校友會臉書留言，要他一定要加油。

至於負責秦良丰此次跳傘裝備的陸軍航特部大武空降訓練中心證實，出事的傘具是營區內保傘連所有，軍方也找到負責摺傘的弟兄，正積極調查原因。

但意外發生除了傘具因素，還包括天候、人員操作步驟等，都是可能影響原因，強調不為整起事故預設立場，就靜待調查結果出爐。大武營區表示，發言都交由國防部，不過整起意外已讓保傘連籠罩在一股低氣壓中。

(中國時報)

漢光預演 傘兵高空墜地！主副傘… 新聞透視－第11次跳傘 優秀傘兵…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。