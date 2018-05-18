集氣！ 搶救陽光大男孩

2018年05月18日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

良丰，你要努力撐過去！參與國軍漢光演習預演的26歲傘兵秦良丰，意外從1250英呎高空呈現自由落體式摔落，目前仍在醫院積極搶救中，不少親友獲悉消息都湧入臉書留言為他集氣，「盼勇猛頑強的特戰傘兵能努力撐過人生重要的一關」。

秦良丰家住高雄，是家中獨子，還有一個妹妹，父母聽聞愛子出意外，第一時間就火速趕到醫院，母親一路哭泣、不發一語，難掩不捨情緒。

從他個人臉書發現，去年接受初級潛水訓練時拿到證照的喜悅，還有無數次分享登山沿途風景，黝黑皮膚、十足陽光大男孩形象；另外還有一張為女友畫的素描，自稱遺傳到母親繪畫基因，讓人看到鐵漢柔情的一面。

秦良丰志願役入伍已服役3年，目前於陸軍特戰指揮部特三營服役，早已是合格傘兵，未料竟發生意外，軍方正在釐清事故發生原因。

不少友人在事故發生後號召親友為秦集氣，友人Po文喊話「勇猛頑強的學弟加油，祝早日康復」、「62旅搜索連所有弟兄們及空降部隊所有的社團長官學長們，都在幫你集氣加油，你要努力撐過去」，母校正修科大也在校友會臉書留言，要他一定要加油。

至於負責秦良丰此次跳傘裝備的陸軍航特部大武空降訓練中心證實，出事的傘具是營區內保傘連所有，軍方也找到負責摺傘的弟兄，正積極調查原因。

但意外發生除了傘具因素，還包括天候、人員操作步驟等，都是可能影響原因，強調不為整起事故預設立場，就靜待調查結果出爐。大武營區表示，發言都交由國防部，不過整起意外已讓保傘連籠罩在一股低氣壓中。

(中國時報)