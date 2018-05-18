新聞透視－第11次跳傘 優秀傘兵出事 初判複合式意外

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中國時報

陸軍航特部上兵秦良丰跳傘意外，軍方高度重視，初步定調為複合式意外，換言之，可能是裝備（傘具）、天候與人為的綜合因素造成。

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傘兵部隊發生意外，最先被調查的單位就是保傘連。保傘連負責檢整傘具，是傘兵部隊的幕後靈魂。這幾年，特戰部隊很多單位一直精簡，只有保傘連，118名員額，包括約聘雇員在內，從沒裁過，而且是滿編，沒少過1人，可見其重要性。

保傘連都是經驗老道的官兵，傘兵跳傘，沒辦法選擇傘具，從摺傘到跳傘前的傘具檢查，都是保傘連處理，傘兵就是揹著保傘連配發的傘往下跳。所以，只要跳傘發生意外，一定先清查保傘連是否檢整傘具時出了問題。

秦良丰在主副傘都打不開的情況下，還能腳先著地，代表他是位受過嚴格訓練的優秀軍人。

秦良丰已跳傘11次，表示他是一位合格的傘兵。昨天的跳傘高度是1300呎，比秦良丰在屏東潮州基地受訓的1200空降塔，還要高100呎；因為這是野外跳，所以多出100呎，高度是傘兵正常的跳傘高度，已注意到官兵的演訓安全。

此外，昨天跳傘到落地的時間，規畫成60秒，也有放寬，不是很嚴苛的要求。傘兵部隊不希望滯空時間太久，以免遭敵人攻擊，從跳傘後到著地，若能於40秒之內達成，是最理想的。因此，這次預演訂為60秒著地，是正常訓練的時間。理論上，只要傘具不出問題，依照平時訓練動作，不會有太大的心理壓力。

事實上，特戰的傘兵部隊有一套非常嚴謹的心理評估程序，秦良丰能跳，代表他的心理與生理素質，都通過評估。一位合格的傘兵，要跳5次傘，秦良丰被選上參演這次漢光演習的反空降科目，要先複訓，除在基地空降塔跳，野外跳也有經驗，這次發生意外，而且是在主副傘都沒打開的情況下，還能腳先著地，且傷勢漸趨穩定，表現非常沉著。

傘兵部隊已經有很多年沒發生主副傘同時打不開的情事，軍方這次一定要調查清楚，避免再發生意外。

(中國時報)

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