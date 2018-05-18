陸機台海航訓 再度越過中線

2018年05月18日 04:11 中國時報 張國威 、 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

依據飛機動態追蹤網站「Flightradar24」提供的航跡顯示，一架不明飛機於17日上午10時多貼著海峽中線飛行，疑為解放軍運-8遠程干擾機繼14日後再度在海峽中線執行任務；我軍方官員表示，由於近期運8機飛這條航線已有常態化跡象，因此，不會每飛一次，就主動對外發布。

不過，前空軍飛行教官于皓瑋指出，運-8於14日首度被發現在海峽中線執行任務時，就有部分航跡越過海峽中線，昨天的航跡同樣也有越過海峽中線，顯示我空軍兩次都未能即時逼退運-8。

航跡顯示，該架不明飛機由廣東方向從西南向東北前進，抵達平潭島東部海域盤旋後循原路返回，航跡與14日運-8遠干機的路線幾乎重疊。我國防部17日就此航跡表示，國軍對於周邊海空勤狀況都在掌握中，我軍機、軍艦也都隨時待命，保持警戒應變。

運-8於14日抵近海峽中線執行任務時，我空軍司令部當天曾表示，中共運8遠干機乙架於當天上午沿海峽中線以西空域實施航訓，但並非沿M503航路飛行，國軍全程派機監控。

國軍一位官員說，海峽中線以西空域，自兩國論後，即為中共掌握，在M503航路還沒啟用前，中共戰機會延著這條航線，來回巡弋，我方則保持監控；自M503航路啟用後，中共戰機巡弋航線有所調整，但都在海峽中線以西，並未越過中線。

軍方官員說，運8機以往不常飛海峽中線以西空域，但最近似有常態化跡象，前幾天，即本月14日上午，也曾飛一次這空域。

于皓瑋則表示，運-8的確沒有沿著M503航路飛行，因為其已越過海峽中線。據「Flightradar24」14日提供的飛行資訊及航跡，這架沒有「飛行呼號」，詢答機（squawking）電碼為「1717」、Mode S號碼為「79A6B8」的運-8，明顯在航程前半段已超出航路M503航線的範圍，飛過海峽中線以東；而17日在海峽中線飛行的不明飛機，其航跡與14日的運-8航跡幾乎重疊，也同樣有越過海峽中線。

于皓瑋指出，平時兩岸軍機在執行任務時，都不會關閉機上次級搜索雷達（SSR）的詢答器，以避免己方戰管誤判為敵軍，這也是為何「Flightradar24」能偵測到運-8的飛行資訊及軌跡。

(中國時報)