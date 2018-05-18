陸實彈演練 展現兩棲戰力

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中國時報
╱台北報導

大陸軍媒繼15日發布第74集團軍在戈壁演練對台遠程火箭炮打擊照片及訊息後，再度於16日晚發布照片指出，對台主力第73集團軍陸軍某合成旅已在5月上旬於東南某海域組織實彈射擊綜合演練。顯示，第73集團軍以63A式兩棲坦克作先鋒，演練對台登陸作戰。

中國軍網於16日晚發布照片指出，第73集團軍某合成旅組織的實彈射擊綜合演練於5月上旬在東南某海域打響，兩棲裝甲戰鬥群在規定時間內連續完成海上限制路駕駛、岸灘目標搜索等演練項目，加強部隊指揮協同、精確打擊、登陸突擊一體綜合作戰能力。

第73集團軍某合成旅實施海上實彈射擊的兩棲坦克是大陸自行研製的63A式（ZTS-63A）水陸兩用坦克，該坦克具有較強的火力，較好的機動性能，除了具備兩棲作戰能力，又擁有適當的裝甲防護能力，且不管是在水、陸環境上的實彈射擊精度都很高。

63A式兩棲坦克是解放軍1990年代中期，為台海危機所做的軍事應急需求，由63式坦克為基礎而研發。主要用於強渡江河和沿海地登陸與反登陸作戰；摧毀敵灘頭陣地防禦設施，消滅敵有生力量和武器裝備，協同步兵作戰，實施火力支援，在多河流、沼澤、湖泊和水稻田等水網地區執行偵察或戰鬥能力都相當合適。

除了陸軍，大陸海軍陸戰隊近來也有大動作，《中國青年報》17日報導指出，3月中旬，大陸沿海的海軍陸戰隊，有上萬名官兵機動2000多公里，分別抵達滇北和濰北兩個方向，組織跨區域實戰化訓練。

(中國時報)

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