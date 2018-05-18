兩岸敏感帶 吳釗燮堅不挑釁

2018年05月18日 04:11 中國時報 陳建瑜 ／台北報導 ／台北報導

外交部長吳釗燮昨前往立院外交國防委員會備詢，針對「兩岸競爭下我邦交國維穩與參與國際組織之戰略」進行專案報告，答詢中，敏感的兩岸關係意外成主軸。時力立委黃國昌多次逼問吳兩岸是何種關係，吳釗燮先稱兩岸關係有其他主政單位負責，但回答國民黨立委林麗蟬時表示，稱謂不涉「兩國論」，也無關意識形態，顯示吳釗燮堅持「不挑釁」立場。

黃國昌昨一質詢就逼問吳釗燮，「台灣與中國是何種關係？」吳說，他以外長身分不適合答覆此問題，兩岸關係有其他主政單位負責，但他希望台灣與中國在對等情況下，共同建立地區和平穩定關係。

外長不處理兩岸關係

黃國昌接著表明自己立場「台灣中國就是國與國關係」，但他看到官方說明，外交部稱中華人民共和國為「中國」，國安局稱「中共」，陸委會稱「中國大陸」，到底行政院如何看待對岸？

吳釗燮說，他無法替行政院長回應，以外交部角度而言，全世界稱對岸「中國」，外交部就稱「中國」，但如涉及中國共產黨，就稱「中共」；黃國昌追問，這問題很重要，因牽涉「台灣價值」，但他看政府立場看不懂，政府施政應是一體。

吳釗燮表示，台灣希望與中國是在對等情況下，從事和平發展、穩定共同建立地區和平穩定關係。但黃持續表達「聽不懂」；吳僅說，他以外長身分不適合做此宣示。黃續追問，那誰適合宣示？既然部長不願表明，誰有立場表明？吳說，如要處理兩岸關係，有其他主政單位。黃再說，所以現在是推給陸委會嗎？

稱「中國」同步全世界

吳強調，他不會推給陸委會，他是說有其他主政單位。面對黃國昌持續逼問，吳說，我不會指名陸委會，因這樣不好意思，「我不是處理兩岸關係的」。

國民黨立委林麗蟬也質疑外交部將對岸稱呼從「大陸」改稱「中國」，吳釗燮說，外交部是面對全世界，所以外交部跟全世界一樣稱對岸「中國」；至於政府其他機關要稱中國、中國大陸、北京當局、北京政權，各機構應有自己的考量。

林麗蟬質疑稱法是否涉及「兩國論」，吳釗燮表示「沒有」；他說，這樣的稱呼非關意識形態。小英上台後為表善意，多稱對岸「中國大陸」，但有數次因不滿國際空間收窄，也曾直呼對岸「中國」，行政院長賴清德幾乎都稱對岸「中國」。

(中國時報)