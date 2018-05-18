拚外交 扎根拉美、加勒比海

2018年05月18日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

剖析我國外交情勢，外交部長吳釗燮接受ICRT新聞主播馮士柏（Philip Brossard）專訪時表示，外交部今年度將以「拉丁美洲及加勒比海地區」為外交重點經營目標，增廣及加深與外交夥伴關係，並透露艾史瓦帝尼王國（前史瓦濟蘭）國王，近日將訪台。

馮士柏首先恭喜吳釗燮上任，並隨即問到台灣將如何在外交上，深化與拉丁美洲及加勒比海地區的關係。吳釗燮回答，我國政府在此區域持續性地提供獎學金制度，而這些來自台灣友邦國家的學生，也都很感念台灣願意提供這樣的協助，藉此維持雙邊友好關係。

對台灣對該區的援助，吳釗燮表示，台灣主要友邦都在拉丁美洲及加勒比海地區，而我國對不同友邦國家，都有不同方向的協助計畫，包括當地的農業發展、公共醫療系統及所有專職訓練，這些都是非常具體的貢獻，也相當受到友邦歡迎。

吳釗燮強調，這些實際的措施就是台灣作為地球村一份子最好的證明。不過提到最近可能無法參與WHA的議題，他也強調，這樣孤立的手段，不僅對台灣不公平，更是剝奪了我們對國際貢獻的機會。

除拉丁美洲及加勒比海地區，吳釗燮宣布了一項好消息，艾史瓦帝尼王國，也就是蔡英文總統日前出訪的史瓦濟蘭的國王，將於近日出訪台灣，這對雙邊的外交關係將是一個穩定的指標。

前身為駐台美軍廣播電台的ICRT，今年正式邁入40歲，目前常態收聽人口超過60萬。ICRT董事長馮寄台表示，迎向40歲的ICRT不僅要成為台灣的國際之窗，更要善盡社會的責任，持續以英語放送服務全台灣，繼續扮演台灣前進世界的重要平台。

為加深對拉丁美洲的興趣，及讓在台外籍人士瞭解台灣對國際的貢獻，ICRT全新推出「Hola Taiwan」特別節目，本次專訪也將於本周五上午10點於ICRT 100.7頻道播出。

(中國時報)