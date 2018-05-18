兩岸交流 陳明通喊續釋善意

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中國時報
／台北報導

520將至，蔡政府執政將滿2周年，陸委會主委陳明通昨表示，2年來陸委會遵循蔡總統「善意不變、不挑釁、零意外」原則，鼓勵兩岸正常往來交流，不僅將小三通團體旅遊最低人數限制降到3人，還預告修正（調降）陸客自由行財力證明門檻。他呼籲，與其用有爭議的「九二共識」，不如用有法律約束力的憲法與兩岸條例作兩岸基礎，「寧拙勿巧」，才能行得遠、行得穩。

陳明通17日與媒體茶敘時指出，2年來，陸委會遵循蔡總統維護台海和平穩定的施政理念，及不挑釁、零意外原則，根據中華民國憲法與兩岸人民關係條例來處理兩岸事務，展現最大彈性與善意。蔡總統維持現狀的兩岸政策，是一條正確可行的道路，相信「只要樹頭站乎在，就不怕樹尾作風颱」。

陳明通說，儘管兩岸氛圍不佳，依舊持續鼓勵兩岸正常往來交流，包括將陸客小三通團體旅遊最低人數限制由5人調為3人，調降小三通落地簽費用等；近期也預告修正調降陸客來台自由行財力證明門檻。

陳明通強調，兩岸基礎建立在具法律約束力的憲法與兩岸條例，比建立在爭議不斷的「九二共識」上，更穩當務實。他呼籲北京重新思考，不要在爭議地方打轉。陳明通說，以憲法與兩岸條例處理兩岸事務、以「中國大陸」稱呼對岸「是我職責所在」。

不過，陳明通強調，雖然持續釋出善意、營造良好氛圍，但善意非無止境退讓，倘台灣的國家安全與社會穩定遭威脅衝擊，政府仍會以「行所當行、為所當為」原則，採必要因應措施。

(中國時報)

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