人權館揭牌 小英期許讓加害體系現形

國家人權博物館17日在白色恐怖綠島紀念園區揭牌，因舞台曬熱了，受邀表演的蔡瑞月文化基金會舞者被燙到腳底起水泡。（中央社）

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中國時報
／綜合報導

蔡英文總統昨赴綠島主持國家人權博物館揭牌儀式，提出強化人權教育、用人權做外交兩期許。她強調，白色恐怖的加害體系如何運作？誰該負責？一定要徹底釐清。未來會把握真相、責任、和解及確保不再犯原則，用最嚴肅和積極態度推動轉型正義。

為紀念1951年5月17日首次大規模政治受難者被關押綠島，國家人權博物館昨在白色恐怖綠島紀念園區掛牌成立，蔡英文由秘書長陳菊等人陪同，主持揭牌儀式，並邀政治受難者和家屬80多人與會。

蔡英文對人權館表達兩期許，一，充分運用升格後的資源，強化人權教育能量，讓公務人員對人權有更堅定認識，才不會犯下同樣錯誤，「這也是轉型正義的一環」。二，拓展國際交流，用人權做外交，「彰顯我們是勇於反省歷史的國家」。對當年白色恐怖受難者，蔡英文表示，當年許多擁抱理想主義的年輕人，到底為什麼受難？加害體系如何運作？誰該負責？「我們一定徹底釐清」。

與此同時，政院昨通過《政治檔案條例》草案，將送立院審議，未來包括政府機關、政黨、附隨組織及黨營機構都要交出特定期間政治檔案及文件，國發會副主委曾旭正說，特別是涉及戒嚴體制、動勘體制及228有關文件都需交出，若拒不配合，將依促轉條例規定最高可處500萬元罰鍰，得連續罰。曾旭正就《政治檔案條例》適用範圍解釋，主要包括從1945年8月15日至1992年11月6日止，期間相關檔案及文件紀錄。他說，促轉會依法有調查權可主動調查。

國民黨考紀會主委魏平政認為，民進黨是在建立新威權，用國會暴力多數欺凌在野黨；甚至開聽證會時，黨產會只有幾人出席，也只給國民黨短暫時間解釋，就沒收國民黨300億財產，這種作法到底符不符合真正的正義？

(中國時報)

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