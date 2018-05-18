新聞透視－執政下半場 別讓清算勝過拚經濟

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中國時報

行政院昨通過《政治檔案條例》草案，完成立法後將可啟動公部門清查威權時期政治檔案，由於條例限定清查期限，最長可延至1年，可想而知，未來一年蔡政府工作重點，不是經濟、也不是民生，而是持續清算國民黨。

民進黨即將喜迎520，端出各項亮麗的經濟指標，說明台灣已脫離「悶經濟」。國發會公布台灣經濟成長率，在今年第1季達到3.04％，經濟成長進步幅度遠勝四小龍其他國家，國人實質GDP增幅逐年擴大、民間消費能量明顯上升、物價低且穩定，各項數據最讓人印象深刻的，恐怕要屬近期政院宣稱受僱者每月實質總薪資逼近6萬元新高指標。

這麼好的成績，首都之戰應該「推出個西瓜都會當選」，何至於今天還推不出人選？

然而從蔡總統前往綠島為國家人權博物館揭幕，暢談要徹底釐清當年「加害體系」如何運作，徹底清查誰該負責任，並確保未來公務員不再犯大錯。在小英執政首屆任期過半之際，真讓人有今夕何夕之嘆。政府施政目標是以清算為主軸，還是拚經濟？

清算國民黨不會讓民眾有感，民眾關切的是民生跟經濟，衛生紙不會因突如其來消息陷入爭搶，每天有升斗之米可溫飽一家，但這些顯然不是民進黨所關切。

蔡政府執政兩年，以轉型及世代正義為名，修法通過黨產條例、促轉條例，發動對國民黨鬥爭，接著推動軍公教年改，社會充斥黨派、階級紛亂，有的是更高的拒馬、更多的警察。

520後，緊接著九合一大選腳步逼近，蔡政府要拿老百姓納稅錢，傾公部門之力發動政治檔案清查搜索，是不是民眾關切之事，很快就有答案。

(中國時報)

人權館揭牌 小英期許讓加害體系… 打擊政敵 只見清算 不求真相！新…

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