打擊政敵 只見清算 不求真相！新聞透視－轉型罔顧法治 何來正義可言

2018年05月18日 04:10 中國時報 王正寧

民進黨2016年重新取得執政，推動「轉型正義」，堪稱兩年來最大「政績」！然而「轉型正義」應該是民主國家對過去「獨裁政府」違法與不正義行為的彌補，其根本基礎在歷史真相；但民進黨推動相關組織法源依據，本身即有違憲之虞，且目的在打擊政敵，根本是不求真相、只見清算，台灣民主制度、法治價值，恐將隨這場鬥爭一同陪葬。

無視根本價值 一同陪葬

民進黨依仗立法院擁有絕對人數優勢，陸續火速通過「於法有據」，但未必合憲的《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《促進轉型正義條例》。高舉改革大旗，藉由「黨產會」來追討國民黨及附隨組織的所謂不當黨產；以「促轉會」主責去除台灣「威權統治時期」象徵，平復受害者名譽，調查加害者責任，雖說要促進社會和解，但過程中稍有不慎，就可能在社會上引發更多對立、製造更大傷害。

無論是《黨產條例》或《促轉條例》，民進黨都是透過立院多數，訂定「執政黨制衡在野黨」的法源，賦予行政機關擁有指揮憲警的司法調查權，和等同法院的裁判權，此舉完全破壞憲法權力分立的精神，更嚴重侵犯人權及人民財產權。

擅權專政 別成新法西斯

這個權勢蓋天，宛如太上皇的機關，竟然可能違反《憲法增修條文》第3條以及《中央行政機關組織基準法》相關規定。為了入罪一個在野黨而便宜行事，不惜犧牲民進黨過去引以為傲的進步價值，更令人憂心的是，民進黨莫非創造一個新的法西斯政權。

從黨產會的連串作為來看，儘管國民黨或所謂其「附隨組織」，對黨產會的指控，窮盡洪荒之力提出再多的證據，或者提出更多檢舉，但完全不被理會，這些自認手執尚方寶劍的主委和委員，仍先入為主的率爾作出認定，且只針對特定團體，而這批專業不足且心證已成的「判官」，妄自做出判決，就交付執行查封或拍賣，完全未透過司法程序，如何令人信服？

恣意追殺 陷入冤冤相報

人民或許不會因為民進黨一路追殺而多同情國民黨一點，但對於大權獨攬的執政黨，肆無忌憚的恣意妄為，心中難道不會毛毛的？

轉型正義出發點或有其正當性，國人或許多認同黨產「來路不明」，但是否有如此急迫性；所謂的真相會不會只是政治正確的真相，仍舊是信者恆信？況且，即便眾人皆曰可殺，但法律基礎也不該針對性立法，捨棄無罪推定、不溯既往等基本原則！

此例一開，等同大開民主倒車，製造更多的不正義並陷入冤冤相報的循環；當行政權凌駕立法、司法權的結果，台灣難保不會召喚出新的獨裁幽靈？

(中國時報)