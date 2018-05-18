不認中華文化 台灣剩下什麼

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中國時報
／台北報導

蔡政府上任將滿兩周年，這兩年來推動轉型正義、正名、去威權等政策，從不拜黃帝不祭孔、滅香封爐，至內政部舉辦身分證徵稿事件，「去中化」行動不曾停過，粗暴的作法引來多次衝突和激烈抗爭，更讓台灣社會陷入分裂對立。

內政部今年2月徵求新版身分證設計並開放投票，明明是中華民國身分證，卻未限制要放上國號，票選第1名作品索性以「台灣國民身分證」為題，引發網站上激烈對罵，正反兩派甚至透過line群組集結人馬投票。

一場單純的設計圖徵選，被質疑「去中化」不是沒有原因，國民黨立委張麗善就質疑內政部，在中華民國政府當官，卻不要求設計者在身分證上清楚標明國旗國號，是何居心？

蔡英文總統上任的第1年，從故宮南院拆獸首、清明節取消遙祭黃帝陵、內政部長不主祭鄭成功，到新課綱大幅縮減中國史，且開羅宣言不列教材，每個「去中化」動作都曾引發爭議，但政府仍執意推行，一直到去年滅香封爐事件終於踢到鐵板。

台灣傳統廟宇無論祭祀媽祖、關帝爺還是三太子，都是從大陸分靈而來，政府不准拿香，卻在各處重建日本神社，引爆全台怒火，各地宮廟發起「眾神上凱道」，蔡英文才忙著到各宮廟拿香平息眾怒。

這起事件讓蔡政府的「去中化」在檯面上一度沈寂，但去年底民進黨主導通過促轉條例，明訂紀念或緬懷威權統治者象徵的建築或場所應移除、改名，再度引發質疑─為了打擊獨派口中的「外來政權」，政府在去中之前先去蔣。

儘管在民眾痛批下，府院聲明並無改路名計畫，但最具代表性的中正紀念堂，文化部已擬從修改組織法著手改名，獨派青年甚至跑到慈湖蔣公靈柩潑紅漆，引爆獨派與反獨衝突。

政府「去中化」不僅帶來不同族群的對立，也撕裂了人民之間的情感，但就像巴黎第十大學副教授傅敏雅所說，台灣不可能跟中華文化切割，外國人欣賞台灣的是中華文化，「台灣文化也是中國文化，去中國化，台灣還剩下什麼？」

(中國時報)

打擊政敵 只見清算 不求真相！新… 年改撕裂社會 造成世代對立

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