年改撕裂社會 造成世代對立

2018年05月18日 04:10 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

自由台灣黨創黨主席蔡丁貴焚燒國旗。（本報資料照片）

「去蔣化」掀起風暴，退輔會表示將繼續緬懷蔣公。圖為台北榮民總醫院內的蔣中正銅像。（本報資料照片）

蔡政府執政2年，行政院、立法院周遭架設拒馬的日子比以往更多、封鎖範圍更大，拒馬也更高了，軍、公、教、警消反年金改革活動接連上場，親民黨立委陳怡潔認為，民進黨雖然打著轉型正義、年金改革旗幟，但因手段過激，甚至汙名化軍公教階層，已撕裂台灣階層，造成社會對立嚴重。

根據統計，蔡英文在2016年520上任至當年底，立院陳抗就有10場，2017年有50餘場，今年已逾20場，幾乎是「三天一小吵，五天一大亂」，且力道愈加激烈。警方不時得在立院加派警力備勤，基層員警心力交瘁。

警大退休教授葉毓蘭分析，蔡政府一上任，就對太陽花學運攻占行政院撤告、同情華航罷工，這兩個惡例一開，只要民眾或團體對政策不滿，就不會再循體制陳情，反而會走上街頭。

葉毓蘭說，蔡政府許多政策包含勞基法、同性婚、年金改革都具高度爭議，本來就很難達成共識；雖在她上台之初，不斷強調自己是最會溝通的政府，卻有很多先入為主的「金鐘罩」，認為民調低是改革的代價，把反對的意見當作「反改革」，甚至充耳不聞，以致街頭抗爭爆量，讓台灣更加分裂。

葉毓蘭說，年金改革給台灣埋下非常嚴重的世代對立，且執政黨擅於分化族群，先處理公教人員、警察，今年才處理軍人，但明明勞工年金也有破產危機卻沒處理，擺明是「聯合次要敵人打擊主要敵人」。

藍委林為洲則說，民進黨總說改革會有短痛，或辯解是為了世代正義，但是大家的感覺卻是「未蒙其利，先受其害」，引發更多衝突後。

陳怡潔指出，台灣社會瀰漫著軍公教勞「彼此不是共存共好，而是我不好你也不要好」的氛圍，整個社會無法團結共榮，無法向上提升只能往下沉淪，是最大的後遺症。

(中國時報)