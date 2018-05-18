任意揮灑權力 民進黨像暴民政治

2018年05月18日 04:10 中國時報 張理國 ／專訪 ／專訪

蔡政府執政將屆滿兩年，作家楊渡有感而發，民進黨執政兩年來最大的問題，一個是把法治破壞了，一個就是把正義破壞了；對台灣社會來講，失去法治就等於失去共同的價值觀，而這個共同的價值觀是過去以來好不容易建立的底限。

楊渡早年是新聞記者，採訪過黨外運動、農民運動，著有《強控制解體》，探討台灣社會如何在國民黨一黨專政下，走向多元民主的過程，如今民進黨執政後，卻逆向朝「強控制」治理台灣，感慨良多，以下為楊渡訪談摘要:

記者問：民進黨推動轉型正義，為何社會反而更為撕裂？

楊渡答：選擇性的正義不是正義，民進黨推動的轉型正義都是選擇性，只選擇對他有利的，都只針對國民黨，民進黨為何不往前延伸到原住民時代，難道原住民的土地正義就不是正義嗎？國民黨當年土改是把地主土地分給佃農，民進黨談轉型正義是不是要把土地還給地主，這不是荒謬嗎？

問：是指民進黨的手段失當嗎？

答：轉型正義應該回歸法治，不能超出憲法，憲法規定不論是個人或民間團體，都可以擁有自己的財產以及法人身分，在未經過訴訟之前，不能用行政命令剝奪人民財產權利。但民進黨卻透過行政機關，逕行認定國民黨財產就是非法的，但是否非法，應該由法院來判定，不是由行政機關獨大自行決定。這對台灣傷害之嚴重遠遠超出過往，民進黨要訴求的民主跟轉型正義，像是暴民政治，拿著權力，愛怎麼揮灑就怎麼揮灑。

問：你對蔡總統及民進黨有何建議？

答：要化解對立只能回歸法治，取消擴權的黨產會及有調查權的促轉會，避免失去社會的信任、造成人民反感。蔡英文跟民進黨要真正學會的是謙卑，謙卑如果回不來，民進黨永遠回不來了，蔡總統說過的謙卑，是對自己的權力謙卑，在法律的底限上共同遵守遊戲規則，不是用極大的權力去超越這個底限。

我擔心的不是民進黨執政兩年的現在，而是兩年後，擁有這麼大權力的民進黨，會按照法制把權力交出來嗎？如果不遵循遊戲規則，就如同今天台大校長選舉，請問台灣老百姓能怎麼辦？今天黨產會已經沒有人能制衡他了，未來民進黨如果要拿這個權力蠻橫幹下去，大家難道不擔心兩年後嗎？

(中國時報)