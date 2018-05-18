強渡關山修法 踐踏民主招牌

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中國時報
／台北報導

民進黨全面執政後，多數暴力屢見不鮮，吃定國民黨不得人心，各項爭議修法都以多數碾壓，無視反對聲音。囂張程度甚至連修法過程都可在「睡夢中」度過。而改革過程中所有的反對聲浪，民進黨都一律打成國民黨同路人，不僅加深藍綠對立，更讓人民失望。

民進黨在國會取得多數席次後，推動一系列爭議修法，在立法院院會表決「前瞻基礎建設預算」時，面對國民黨祭出上萬案海杯葛，民進黨竟然以「一事不二議」為由，打包封殺國民黨及親民黨所有提案，引發在野黨不滿，憂心如果此項做法成為慣例，將來各項議案在野黨恐怕都難以抵抗。

事後民進黨總召柯建銘也察覺到此例一開後患無窮，趕緊說這是「非常態」的運作措施，坦言「不要變成新常態」，代表民進黨也深知問題所在，但是食髓知味，誰能保證不會有下一次？

民進黨以用多數暴力通過爭議法案的結果，就是造成朝野對立，如今的立法院已經毫無互信基礎，藍綠要攜手修法審預算難如登天，朝野不和諧的結果就是讓台灣陷入無止境的藍綠鬥爭，讓台灣暴露在不穩定的政治氛圍中。

民主國家採取多數決是天經地義的，但民主的可貴應該是多數與少數溝通，彼此討論出可行辦法的過程。贏者全拿是制度賦予強者的權力，但忽視、攻擊少數的多數者，只是在踐踏民主這塊招牌。

(中國時報)

任意揮灑權力 民進黨像暴民政治

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