EBITDA轉正 台灣之星明年拚獲利

台灣之星穩坐連續16個月攜碼冠軍寶座，17日宣布關鍵營運指標—EBITDA（息前稅前折舊攤銷前利潤）正式轉正，除較預估時程提前3個月達標，將挑戰明年賺錢的獲利目標，董事長林清棠（右四）、總經理賴弦五（左四）與行銷事業部副總朱曉幸（右三）等主管一同開心合影。（張鎧乙攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

晉級台灣電信四強後，台灣之星再度刷新台灣電信史紀錄，正式宣告EBITDA（息前稅前折舊攤銷前利潤）轉正，代表營運現金流量正向流入的嶄新階段，不只較原本預估時程提前3個月達標，邁向全新營運里程，並朝今年全年EBITDA轉正，明年獲利的目標挺進。

「這四年真的很不容易！」台灣之星總經理賴弦五表示，即使一開始不被外界看好，但台灣之星的目標與信念很明確，我們堅持做對整個台灣電信業、對消費者好的事，他也感謝206萬老客戶的相挺、2500位員工的努力，以及5大股東對經營團隊的大力支持。

連續16個月攜碼冠軍

台灣之星自2014年8月加入台灣電信市場以來，不斷創新顛覆，成功打造令人耳目一新的電信品牌，在競爭激烈的市場中強勢突圍，成為消費者在三大電信之外的優質選擇。

台灣之星總用戶已達206萬戶，累計至4月總營收突破45億，行動服務營收達34億，年成長19％、市場第一，更是市場中唯一連續44個月攜碼淨流入的電信業者，穩坐連續16個月攜碼冠軍寶座，用戶整體滿意度高達96％。

為提供更高品質的行動通訊服務，台灣之星在網路建設上的投資持續擴大，今年初率先啟用2600MHz頻段256QAM技術，將4G極速提升至500Mbps；並持續投入4G建設，截至4月，4G基站台數總計達11,520座，與去年同期相比成長達91％，居業界之冠。

續建4G基站、邁向5G

賴弦五說，今年底4G基站數將再成長4成，上看14,000座；同時在全台偏鄉、山區及沿海地區持續布建U900基地台，目前U900基站台數量已達508座，使偏遠山區、離島地區及離島間海上區域用戶擁有更良好的語音通訊。

展望未來，賴弦五表示，因應全球5G行動通訊技術逐漸成熟、邁向商用化，繼去年成立5G實驗室後，今年逐步擴大至5G實驗網，針對NB-IoT、LTEM技術進行一系列性能驗證及整合測試，並持續投入大數據應用，物聯網更從B2B擴大至B2C，以「擁抱生活的物聯網」時代，提供消費者更有感的智慧生活體驗。

(中國時報)

小股東控大同 聯手禿鷹炒股削百…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。