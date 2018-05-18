EBITDA轉正 台灣之星明年拚獲利

2018年05月18日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

晉級台灣電信四強後，台灣之星再度刷新台灣電信史紀錄，正式宣告EBITDA（息前稅前折舊攤銷前利潤）轉正，代表營運現金流量正向流入的嶄新階段，不只較原本預估時程提前3個月達標，邁向全新營運里程，並朝今年全年EBITDA轉正，明年獲利的目標挺進。

「這四年真的很不容易！」台灣之星總經理賴弦五表示，即使一開始不被外界看好，但台灣之星的目標與信念很明確，我們堅持做對整個台灣電信業、對消費者好的事，他也感謝206萬老客戶的相挺、2500位員工的努力，以及5大股東對經營團隊的大力支持。

連續16個月攜碼冠軍

台灣之星自2014年8月加入台灣電信市場以來，不斷創新顛覆，成功打造令人耳目一新的電信品牌，在競爭激烈的市場中強勢突圍，成為消費者在三大電信之外的優質選擇。

台灣之星總用戶已達206萬戶，累計至4月總營收突破45億，行動服務營收達34億，年成長19％、市場第一，更是市場中唯一連續44個月攜碼淨流入的電信業者，穩坐連續16個月攜碼冠軍寶座，用戶整體滿意度高達96％。

為提供更高品質的行動通訊服務，台灣之星在網路建設上的投資持續擴大，今年初率先啟用2600MHz頻段256QAM技術，將4G極速提升至500Mbps；並持續投入4G建設，截至4月，4G基站台數總計達11,520座，與去年同期相比成長達91％，居業界之冠。

續建4G基站、邁向5G

賴弦五說，今年底4G基站數將再成長4成，上看14,000座；同時在全台偏鄉、山區及沿海地區持續布建U900基地台，目前U900基站台數量已達508座，使偏遠山區、離島地區及離島間海上區域用戶擁有更良好的語音通訊。

展望未來，賴弦五表示，因應全球5G行動通訊技術逐漸成熟、邁向商用化，繼去年成立5G實驗室後，今年逐步擴大至5G實驗網，針對NB-IoT、LTEM技術進行一系列性能驗證及整合測試，並持續投入大數據應用，物聯網更從B2B擴大至B2C，以「擁抱生活的物聯網」時代，提供消費者更有感的智慧生活體驗。

(中國時報)