小股東控大同 聯手禿鷹炒股削百億

2018年05月18日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

大同公司近日申報現金增資，中華金融人員暨投資人協會（簡稱金投會）祕書長尚潔梅昨（17）日上午帶大同小股東前往證期局檢舉並陳情，質疑大同高層可能與禿鷹集團聯手，放出建置太陽能電廠消息，分3階段炒股套利，賺取暴利100多億元。證期局接受陳情書後，僅表示將依程序辦理。

尚潔梅在「大同電廠攏是假，揪出增資禿鷹集團」記者會中指控，大同聲稱，計畫於台南七股「漁光特區」建置太陽能電廠，因此將辦理現金增資，但經金投會數周前向環保署、能源局、台南市政府等單位求證，大同並沒提出相關申請，當地民眾也從未聽說。

根據建置太陽能電廠的相關法規，除須先辦說明會取得居民同意，還要經過環評審核，至少需要1年以上時間，「書面資料出去後，很多環團也來聯繫」，尚潔梅受訪時說，這關係到黑面琵鷺的棲息地，當地居民為了環境也會抗爭。

「一件72億元的增資案，應該跟各單位協調好後，再做增資吧」，尚潔梅懷疑這可能是騙局，只是藉增資話題，達到炒股目的。除了要求證期局退回大同增資案，尚表示，小股東沒有調查權，「希望證期局發揮法定職權來調查」。

尚潔梅指出，經金投會分析師計算，禿鷹集團反覆操作大同辦理現金增資訊息，分3個階段摜壓股價、牟取暴利：第一階段借券配合私募議題，禿鷹集團從中套利31億元；第二階段現增每股14元價格，股價大跌市值蒸發45億元；第三階段現增股價暫訂18元，禿鷹集團摜壓股價超過20%，總計賺取暴利100多億。

大同提出說明，表示正在向台電、地方及中央政府單位進行申請，且投資金額龐大須董事會核准後，才能進行後續相關申請或簽約，而「漁光特區」則是整合者、業者和土地持有者及政府單位溝通的名稱。

(中國時報)