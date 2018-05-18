大樂透頭獎 今衝6億元

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中國時報
／台北報導

大樂透連槓20期，創下史上最長的連槓紀錄；在買氣激增下，台灣彩券表示，今晚開獎的大樂透頭彩可望衝向6億元，若由一人獨得，不僅是台彩自第4屆接手以來，大樂透頭獎彩金最高的幸運兒，也創史上第5高單注獎金。

台中市大里區寶得商行老闆黃宗本表示，在高額頭獎的吸引下，買氣比平日增加3成以上，單筆購買金額以300元至500元最多，預計今天傍晚在下班人潮的帶動下，大樂透投注將達高峰。

5月正值繳稅季節，民眾手頭比較緊，黃宗本坦言，不同於以往的是，目前還沒出現上萬元以上的集資客，但很明顯的是，單筆購買金額都提高1、2倍，彩迷花350元、大樂透7號連碰的比例較以往高出許多，希望藉由這個機會博得大獎。

今年元旦走馬上任的台灣彩券總經理蔡國基表示，財神爺於農曆年節大發威，電腦型彩券累計締造13名億萬富翁，截至目前為止，已接見10名頭獎幸運兒，除了身分幾乎為固定收入上班族外，他們最大的共通點就是經常買彩券，大、小金額依個人喜好、經濟狀況不一定，但努力不懈的意念，才是抱走頭獎的最大祕訣。

雙贏彩自4月23日開賣以來，銷售即將滿月，蔡國基表示，目前已開出5個、1500萬元的頭獎，幸運兒全是電腦選號而中獎；其中，3注是12個獎號全沒中，2注是獎號全中。

(中國時報)

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