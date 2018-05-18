回饋客戶 國際漫遊優惠吃到飽

2018年05月18日 04:11 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

台灣之星發表2018年全新品牌主張－「是你，看見了不一樣；是你，給我們撼動的力量」，融合六大理念：可能、實在、顛覆、在乎、努力及不服輸，象徵著台灣之星力挺每一個看見不一樣的人，要相信自己、堅定信念、勇往直前，如同品牌精神一樣。

正式形象廣告播出前3天，台灣之星吊足眾人胃口，先以一支10秒鐘的前導影片引爆，全英文敘述亨利．梭羅的名言「如果一個人的步調和他的同伴不一樣，那是因為他聽到的鼓聲不同」埋下之後完整廣告的伏筆，甫上線即引發消費者的好奇與討論。

廣告昨日亮相，片中透過各個平凡人物的視角，看見不一樣的台灣、不一樣的價值，運用看似尋常的每個剎那，與消費者感性對話，傳遞消費者看見了台灣之星的不一樣，進而願意相信我們、選擇我們的訊息；而每一位用戶的選擇，就是台灣之星不斷撼動市場的最大力量。

台灣之星此次邀請曾為國際品牌形象影片掌舵的國際名導Per-Hampus Stalhandske親赴台灣操刀拍攝，以商業電影規格製作，甚至加入了16mm底片鏡頭，展現出有別於傳統電信廣告的強烈風格與視覺震撼，全然顛覆傳統行銷的創新手法，如電影般震撼的視聽盛宴，也將台灣電信行銷帶到前所未有的全新境界。

為了感謝一路走來所有用戶支持，台灣之星同時宣布，即日起至8月31日止，針對日本、韓國及新加坡三地，凡T-Club VIP用戶，享最高連續6天的免費國際漫遊日租上網吃到飽；月租799以上用戶每日只要88元、其他一般用戶每日也只要188元，大方回饋老客戶不手軟。

(中國時報)