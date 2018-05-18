房市風向球－締共好、善循環 粘雅雯樂當房仲人

2018年05月18日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

從科技業成功轉戰房仲，在信義房屋竹北勝利店服務的粘雅雯，雖是房仲新鮮人，但業績表現搶眼，年薪破百萬，她透露，其實剛轉職時曾受挫，但反成為後來其在房仲業發光發熱的養分，如今許多客戶指定要她服務，奠定了現今穩定成交的重要基石。

「剛從科技業轉至房仲工作間，其實心裡有些忐忑。」粘雅雯說，畢竟是女生，要到陌生的地方，與陌生人見面，一開始會擔心，但她試著先用電話溝通，一方面了解需求，同時也可多了解客戶，有初步的認識後，內心的擔憂自然也就淡化了。

不過，粘雅雯透露，跨進房仲並非一帆風順，接觸的首件物件即受挫，卻也因此有效提升其耐挫力。粘雅雯說，那時有位昔日共事4年的同事，看屋時，意外發現她在信義房屋工作，進而委託，這也是進信義房屋第1件成交案。

這件案子是個室內25坪加2車位、總價900萬的大樓物件，粘雅雯說，當時可能就是覺得兩人很麻吉，有話直說，沒有當客戶對待，令人難過的是，成交後，這位昔日同事並未告知她，交易過程時內心有所不滿，而是透過客訴，這讓粘雅雯感到很受傷，也讓她學到了不論對任何人，一定要謹守職場分際，即使是為對方好，也只能點到為止，不要熱心過頭，或許別人有不同考量。那時心裡雖很難過，但因是在進入房仲後的首件成交物件就碰到，立即修正，對後續職涯來說算是好事一件。

最令粘雅雯感動的是，日前有位看了好一陣子房子、已變朋友的客戶，以LINE與粘討論她看上竹北科大區的物件，那時粘因人在國外，告知她可先找店內其它同仁，這位客戶卻堅持等她回到台灣再出價！

回到台灣當晚原計畫去拜訪這位客戶，但貼心的客戶擔心她太累，說第2天談就好，孰料，隔天這房子就被買走了。只是這位客人不但不生氣，還繼續委託她找屋，所幸不到1個月就找到環境不錯、又有明星學校的成功學區、總價約千萬物件，順利成交。

回顧這1年半的努力，粘雅雯說，從工作多年的科技業轉進房仲，除看上房仲活潑、挑戰高的工作性質，信義房屋締造共好、善循環的工作環境，更是讓她願意在這崗位上繼續打拚的主因。

(中國時報)