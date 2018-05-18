大學申請缺額破萬！招生慘 台成政清缺額三位數

2018大學個申缺額人數最多前10校

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中國時報
／台北報導

大學個人申請統一分發17日放榜，今年招生缺額破萬，包括台大、成大、政大、清大等頂尖大學缺額人數都破百；另有23名滿級分學生落榜。

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大學甄選入學委員會17日公告107學年度個人申請入學管道統一分發結果，今年個人申請共有59510個名額，77848人報名，其中52142人有登記資格，最後46648人獲分發，整體分發錄取率（獲分發人數／報名總人數）59.92%，比去年（59.62%）增加0.3%，創個人申請入學管道歷史新高。

分發錄取率創新高

甄選委員會資料顯示，今年分發後的招生缺額共1萬489個（不含原住民及離島外加名額），比去年（1萬2039個）略減；頂尖大學也出現不少缺額，如台灣大學有136個缺額，成功大學有107個缺額，清華大學有159個缺額，交通大學有80個缺額，政治大學更有205個缺額。

甄選委員會表示，今年學測滿級分（75級分）學生人數共259人，比去年118人增加1倍以上，其中有224人參加個人申請入學，最後僅201人獲分發，有23人落榜。

大學招生委員會聯合會執行秘書戴念華指出，每名學生最多可選6志願，假設6志願都獲得錄取，最後也只能讀1系，以高分群學生為例，甄試日期錯開，對考生而言增加較多選擇機會，但也可能因成績優異而重複錄取，導致部分校系出現缺額，連頂尖大學都難以避免。

7校缺額比率逾50%

根據甄選會資料，缺額比率大於50%的有7校，包括台北基督學院（缺額率100%）、台灣首府大學（缺額率89.16%）、稻江科技暨管理學院（缺額率63.64%）、明道大學（缺額率58.24%）、玄奘大學（缺額率57.78%）、康寧大學（缺額率55.91%）、開南大學（缺額率50.4%）。基督學院僅提供一個招生名額，稻江、康寧、首府大名額也都低於100個。

(中國時報)

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