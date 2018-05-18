悲劇真的發生 輔大醫竟掛蛋

大學個人申請統一分發17日放榜，熱門的輔大醫學系竟然抱蛋，22個名額全部缺額。圖為一位輔大員工經過輔大醫學系走廊。（張鎧乙攝）

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中國時報
／台北報導

大學個人申請統一分發17日放榜，熱門的輔大醫學系竟然抱蛋！此前由於國內11個醫學系只有輔大醫學系的第二階段面試日期和其他10個醫學系錯開，結果17日放榜，其他10個醫學系幾乎全部招滿，輔大22個名額卻全部缺額；招聯會表示，這意味著適度撞期反而有利考生適性選擇，讓個人申請管道健康運作。

今年大學個人申請第二階段甄試，輔大醫學系甄試日期與其他10個醫學系錯開、辦理的時間提早，有92人通過輔大醫學系第一階段篩選，全都是學測75級分，其中90人同時通過北醫醫學系的篩選。

由於推論志不在此的考生抱持著先模擬練習的心態報名，導致贏者全拿，本報之前報導已經預測「可能產生悲劇」。沒想到最後22個名額全都缺額，只能回流到指考招生名額去。

也就是說，有意將輔大醫學系當作第一志願的73、74級分的優秀學生，反倒過不了一階篩選的關卡，通過篩選的滿級分生又沒有選擇輔大醫學系，才會出現22個名額全都缺額的情況。

大學招聯會執行秘書戴念華表示，沒料到輔大會發生這樣的情況，輔大醫學系收到分數極高的考生，卻都把輔大當備胎，「這失去當初讓考生適性選擇的初衷。」戴念華說，決定甄試日期是各校評估各自招生策略的考量，甄試適度撞期，反倒能讓考生適性選擇。

至於接下來如何走？招聯會表示將聆聽高中端、家長、考生意見，與各大學討論明年的做法。

(中國時報)

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