哈利梅根大婚 估10萬人觀禮！最後預演盛況空前 新娘父親不出席

2018年05月18日 04:11 中國時報 施施 、 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

非裔美籍女星梅根．馬克爾

要分享英國王子哈利和美國明星梅根婚禮的喜悅嗎？英國一家咖啡廳趕上熱潮，推出有兩人肖像的咖啡。（路透）

英國哈利王子與非裔美籍女星梅根．馬克爾的世紀婚禮，昨日舉行最後預演，數千民眾在溫莎街道頂著大太陽觀看。一般預料，周六的婚禮將會吸引超過10萬人到現場歡慶，全球實況轉播則會吸引超過3億人觀看。

傳母親代勞 牽新娘走紅毯

19日將在溫莎堡的聖喬治教堂舉行。準新娘梅根昨天打破沉默發聲明表示，父親湯瑪斯動了心臟手術，不會出席婚禮。婚禮當天誰會牽著梅根走紅毯成謎，外傳可能是梅根的母親。

梅根在透過肯辛頓宮發表的聲明中，希望外界給父親空間，讓他安心養病，她也感謝各方支持，她與哈利期待大家與他們共度特別的日子。梅根對媒體透露，湯瑪斯需住院幾天，不能受刺激，他心臟病發，是因兒子曾呼籲哈利，「現在取消婚禮還來得及」。

哈利告白 初識就認定是她

湯瑪斯先前與英國狗仔串通，故意製造畫面讓對方拍攝。醜聞曝光後，湯馬斯承受龐大壓力，坦言犯下「愚蠢錯誤」。英國《每日郵報》報導，梅根對此耿耿於懷，只以簡訊和父親聯繫，但告訴他雖然她很傷心，不過仍然愛他。

婚禮進入倒數計時，梅根的閨蜜陸續抵達英國，不過許多和哈利一起在肯辛頓宮長大的堂、表親等年輕王室成員，卻沒有獲邀出席婚禮。英國媒體報導，很可能是王儲查理傾向不邀請太多王室成員的關係。

梅根的家人狀況百出，但哈利透露，自己初識對方不久，就知道她是「真命天女」，梅根也說，婚後將終止演藝工作，把時間花在「更重要的事情上」。

愛上梅根 始料未及的好事

哈利與梅根接受專訪時透露，兩人在2016年7月透過1名女性朋友介紹認識。梅根說，初次約會前，自己不了解英國王室，「當時我只問朋友，『他（哈利）是個好人嗎？』」哈利也稱，自己未看過梅根演出的影集或電影。

兩人在倫敦約會2次後，哈利邀梅根同往非洲波札那露營度假，「大概3、4個星期後，我才成功說服梅根和我一起去。我們在星空下露營…一起在那裡待了5天，真的很美好。」

求婚還沒說完 女方急點頭

哈利說，「我很快就愛上梅根，我確信這是件始料未及的好事，一切如此完美，這個美麗的女子闖入我的生命，我也進入了她的生命中。」

小倆口交往不到1年半，哈利就決定與梅根共度餘生。某個星期天，兩人在肯辛頓宮的諾丁罕小別墅準備烤雞晚餐時，哈利忽然單膝下跪求婚，讓梅根又驚又喜。哈利透露，「她根本沒等我說完，就忍不住一直問，『我可以說我願意了嗎？』」

哈利求婚後，兩人開心相擁，哈利拿出戒指為梅根戴上。這枚戒指由哈利親自設計，戒身以黃金打造，其中2顆小鑽則是哈利之母黛安娜王妃的收藏。哈利說，這個設計是要讓母親「陪伴我們度過瘋狂的人生旅程」。

(中國時報)