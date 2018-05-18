世紀婚禮吸金 創10億英鎊產值

英國哈利王子與美國女星梅根的世紀婚禮倒數計時！婚禮彩排17日在溫莎登場，成千上萬熱情民眾擠在街道旁，觀賞包括英國皇家騎兵隊等隊伍行進。（路透）

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中國時報
／綜合報導
英國刮起皇室婚禮紀念產品旋風！許多商家特別推出有哈利王子和美國明星梅根肖像的紀念商品。圖為一名顧客在兩人肖像前自拍留念。（法新社）

哈利王子與美國女星梅根的婚事去年底公開後，梅根頓成媒體寵兒，一舉一動均是報導焦點。她在公開場合的穿搭令西方女性競相模仿，所選的服裝和配件引爆搶購熱潮。有人預測，梅根結婚將帶動一股流行效應，幫助英國觀光、零售、香檳、餐飲相關產業增添10億英鎊產值。

「飛上枝頭變鳳凰」放在梅根身上恰如其分。去年12月1日，哈利與梅根宣布訂婚後首度公開亮相。第一次以皇室身分出席慈善活動的梅根，在戶外身穿一件海軍藍雙排扣長大衣，外貌莊重典雅。

才過一天，這件要價約3萬台幣的大衣，就在全球逾20國被搶購一空。她手上的英國獨立設計師品牌Strathberry的拼接手提包（約台幣2萬元），也被慕名而來的網友掃光。該品牌全球、美國以及大陸網站上，相同包包僅11分鐘就售罄。

結婚典禮當天，梅根究竟會穿哪位設計師的婚紗亮相？英國媒體報導，雀屏中選的婚紗品牌和訂婚相同，都是高級訂製服品牌Ralph & Russo。梅根的白色婚紗綴著串珠，耗費上百小時縫製完成，要價高達10萬英鎊（約台幣403萬元）。

可以想像，當梅根與哈利許下終身誓言，走出溫莎城堡的聖喬治禮拜堂，全世界的設計師都會急忙從這套耀眼動人的婚紗取經，模仿其中有吸引力的流行元素，趕工製成自己的產品放在商品目錄。

英國曼徹斯特大學流行行銷專家佩瑞博士說，「梅根的婚紗造型絕對會快速被複製」。專攻快時尚的服裝公司可在一個月內推出類似婚紗，供消費者選購。

溫莎堡附近的商店，更是大發皇室婚禮財，相關紀念品琳瑯滿目，遊客幾乎人手一袋，買氣搶搶滾。一家禮品店店員說，光是上個禮拜，他們就賣掉300個上頭印著哈利和梅根肖像的馬克杯。另外，還有相片沖印業者推出哈利與梅根的真人大小紙版像，一個60英鎊還是讓大家掏錢包。其他如有H和M字樣的杯子蛋糕裝飾、婚禮毛巾、紅茶組、茶杯，都大受歡迎。

(中國時報)

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