梅根塑身有方 要當最完美新娘

2018年05月18日 04:11 中國時報 季節 ／綜合報導 ／綜合報導

對很多女性而言，如何以最完美的身材穿上婚紗，往往是件傷腦筋的事，但對即將嫁給英國哈利王子的梅根而言，卻不構成問題。儘管8月就要滿37歲，但原本身兼模特兒與演員的她，有一份讓自己保持好身材的健康食譜。甚至連哈利王子也在她的督促教導下，改善了體態，要一起用最好身材迎接婚禮。

《Harper’s BAZAAR》雜誌報導，雖然梅根喜歡吃薯條，喝紅酒，偶爾還吃點冰淇淋，但為了讓自己有本錢吃這些不太健康的食物，平時她盡量攝取以蔬菜為主的低熱量高纖食物。

梅根曾說：「我試圖在周一到五吃素，這樣到周末吃什麼就可以比較有彈性」，她強調，這不是節食，而是一種生活方式。

梅根透露她一天理想的飲食菜單，早餐喝一杯混有冷凍藍莓的的香草奶昔；午餐喝杯粉紅葡萄酒，搭配尼斯沙拉、山羊起司與法式長棍麵包；晚餐則吃海鮮、義大利麵，搭配內格羅尼調酒。

儘管梅根的冰箱內堆滿零食，但都是健康的食物，她說，其中包括「鷹嘴豆泥、胡蘿蔔、一種綠色果汁、杏仁奶，當然，還有我每周都會做的奇亞籽布丁。」

想要有好身材，運動當然也少不了。梅根將自己的強健又纖瘦的好身材歸功於跑步、瑜珈和皮拉提斯（Pilates）。

梅根不僅自己塑身有方，也是個好教練。據英國《每日郵報》，哈利王子從小就愛吃披薩、漢堡、馬鈴薯皮等好吃但不那麼健康的高熱量食物，然而在梅根督促下，哈利戒掉這些垃圾食物，天天喝未婚妻榨的蔬果汁，並成為月費575英鎊（約台幣2萬3212元）的高檔健身房會員，結果哈利一口氣瘦了4.5公斤，準備和梅根一起以最佳體態出席婚禮。

(中國時報)