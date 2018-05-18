520大案競出 房市動能強

位於北屯區的「總太2020」預售案，基地共1.2萬坪，首期開發面積就達6100坪，屬於520超級大案。　圖／黃繡鳳

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中國時報
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看好穩步成長台中市的人口紅利，今年520檔期，建商又推大案搶市，再掀房市熱潮。

據地政局統計數據顯示，台中市今年1~4月總買賣移轉棟共計12042棟，與去年同期相比，成長逾1.86%，更比前年同期整整增加29.6%，今年整體房市交易氛圍已明顯活絡。

另有助於帶動房市需求的人口紅利部分，台中市自去年升格第二大城市後，每月仍持續約0.03%~0.071%正成長。據民政局統計資料就顯示，去年7月台　中市總人口數約277萬8182人，截至今年4月，總人口數已達279萬3005人。

樂見房市前景可期，建商購地、推案也因此轉趨積極。自去年起，台中清水、北屯、南屯等區陸續都有千坪基地、大量體開發的新建案出籠。

如「洲際W」、「總太2020」、「讚幸福」、「微笑城市」、「市政ONE」和「遠雄之星6」等。個案總戶數逾400戶，產品主以20~50坪的中小坪數規劃，每坪單價在1~2字頭，多屬首購、首換產品。

據市調，單價最親民的為位於清水區緊鄰「台中港三井Outlet Park」的「遠雄之星6」。

3200坪基地採全街廓開發，共分8棟興建，住家總戶達數614戶，是目前遠雄建設在當地啟動1.9萬坪造鎮開發以來，最大規模的一期系列產品。

而北屯區洲際商圈內有大毅「讚幸福」基地達3752坪，規劃共8棟、636戶的純住宅產品，每戶27~47坪、2~4房格局，每坪單價26~30萬元。

總太集團永福地產的「洲際W」，基地面積約3114坪，共6棟大樓、813戶住家規劃，產品27~45坪，2~4房，每坪單價26~29萬元。

其中「洲際W」為提升務業管理維護效率與便利性，因應互聯網時代潮流，善用社區內App資訊佈達、即時性住戶回饋管理。

為求每個環節皆能盡善盡美地服務住戶，特別採「分棟管制集合管理」，6棟分成3個接待大廳來做社區管理，各配有專屬的秘書、警衛、車道，另外特別規劃獨棟會館是少有的頂級公設。

而坐落於北屯太原路與環太東路附近的「總太2020」預售案，基地共1.2萬坪，分2期開發，首期開發面積就達6100坪。

住宅共計935戶，分6棟大樓興建，保留3000坪做景觀綠帶及公設，公設種類齊全多達43項，產品規劃20~38坪，每坪開價15.8~17.8萬元，為全區最低價。

(中國時報)

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