MOT明日聚落 藝文時尚新地標

2018年05月18日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

台中市文風鼎盛，除了蔦屋書店進駐七期外，還有一處隱身在臺灣大道、忠泰集團旗下的「MOT明日聚落」，成為藝文設計時尚新地標。

台中市素有「文化城」的美譽，不但已躍升為台灣第二大城，也是國際媒體推薦最宜居的城市。

其中全台最長的城市廊道「草悟道」綠帶，更串聯起美術館與科博館，每逢假日還有文創市集與街頭藝人表演，成為熱門的打卡地標。

轉個彎來到臺灣大道，就會發現一處優雅靜謐的空間「MOT明日聚落」家居旗艦店。

忠泰集團看準文化城商機，2015年成立「MOT明日聚落」。其結合頂級品味的居家精品、國際設計大師的經典作品、展現當代美學的藝術展覽，以及體現生活風格的時尚餐飲。

走進「MOT明日聚落」，宛如走進國際大師的時尚殿堂，家具變成了空間的藝術配件，寬敞的空間，精選的設計物件，將美學與創意思維具體落實於生活中，品味卓著。

佔地1800坪、共3層樓的「MOT明日聚落」，匯集了超過60個國際知名家居品牌，以自有品牌「MOT CASA明日家居」獨家代理世界經典品牌及國際設計大師的家具、家飾及燈具。

包括享有全球最舒服沙發美譽的「FLEXFORM」、皮件編織翹楚的「BOTTEGA VENETA」、把家當成服裝來訂製的「ARMANI/CASA」。

還有台灣獨家的ARMANI/DOLCI巧克力及ARMANI/FIORI精品花藝，同時進駐「Hastens」瑞典皇家名床及「北歐優質生活設計領導品牌「北歐櫥窗」。

此外，忠泰集團在「MOT明日聚落」內經營的自有品牌，還包括「MOT FLOWER明日花坊」、「MOT CAF明日咖啡」，以及策畫當代美學多元展覽的「MOT ARTS明日創藝」；與線上媒體「MOT TIMES明日誌」，以前所未有的複合式家居商場形式，打造全方位的精品居家生活提案。

(中國時報)