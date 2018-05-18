陸府綠洲展 重新認識城市

陸府植深館舉辦《綠洲》現代藝術展，四位藝術家將帶領市民重新認識每一方城市風景。圖／黃繡鳳

友善列印
中國時報
文／

陸府建設近期在植深館舉辦《綠洲》現代藝術展，四位藝術家帶領市民重新認識城市風景。

這次《綠洲》展覽，源自2014年的藝術行動計畫「後植民計畫：還地於樹，還水於溪」。

陸府生活美學教育基金會也將邀請黎明國中小學生與藝術家，一同到黎明新村觀察樹木、寫生繪畫，讓小朋友發現自己生活環境內的特有風景。

策展人蔡明君認為，所謂的「綠洲」代表的就是我們居住的都市，「生態」就是我們的生活環境。

這個展覽的發想從一年多前開始，四個藝術家分別從城市、建築工地、鄰里環境、居住的關係來探討自然。

其中，藝術家謝奉珍以聲音為媒材的作品，是利用陸府「植森」工地的石材、水桶、不鏽鋼管、帆布、鐵片、木片等作為聲音的傳導介質。

經過謝奉珍的編排而成一首樂曲，聲音中交雜著人為與自然的聲音，形成聲音平衡存在的狀態，有如一首建築工地交響曲。

另外，劉彥均的裝置作品來自對黎明新村的觀察，發現到「自然」的樹上，常有「非自然」的樹置物。

例如掛在樹上的時鐘、椅子、掃把、曬衣繩，呈現出屬於城市的自然風景。林以婷創作的動畫作品，則是透過移動狀態來觀察城市與植物的關係。

她發現，都市裡的植物從來不是絕對的「自然」，行道樹、植栽、草地的存在多半是「人為選取後的自然」。然而，植物會隨著時間變化，有時蔓生或落地生根，產生與人造物奇特的共存關係。

而許哲瑜的作品則在探討空間、居住、家，三者之間的關係。他的畫作呈現人物圍坐在樹下，絲毫看不出房屋或住家的意象。在許哲瑜的記憶中，「家」的形象就是許多鄰居圍坐在門口的大樹下，家是由人居住的記憶所組成的，相當令人玩味。

(中國時報)

MOT明日聚落 藝文時尚新地標 當建材遇到科技 謝榮雅開講

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。