陸府綠洲展 重新認識城市

2018年05月18日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

陸府建設近期在植深館舉辦《綠洲》現代藝術展，四位藝術家帶領市民重新認識城市風景。

這次《綠洲》展覽，源自2014年的藝術行動計畫「後植民計畫：還地於樹，還水於溪」。

陸府生活美學教育基金會也將邀請黎明國中小學生與藝術家，一同到黎明新村觀察樹木、寫生繪畫，讓小朋友發現自己生活環境內的特有風景。

策展人蔡明君認為，所謂的「綠洲」代表的就是我們居住的都市，「生態」就是我們的生活環境。

這個展覽的發想從一年多前開始，四個藝術家分別從城市、建築工地、鄰里環境、居住的關係來探討自然。

其中，藝術家謝奉珍以聲音為媒材的作品，是利用陸府「植森」工地的石材、水桶、不鏽鋼管、帆布、鐵片、木片等作為聲音的傳導介質。

經過謝奉珍的編排而成一首樂曲，聲音中交雜著人為與自然的聲音，形成聲音平衡存在的狀態，有如一首建築工地交響曲。

另外，劉彥均的裝置作品來自對黎明新村的觀察，發現到「自然」的樹上，常有「非自然」的樹置物。

例如掛在樹上的時鐘、椅子、掃把、曬衣繩，呈現出屬於城市的自然風景。林以婷創作的動畫作品，則是透過移動狀態來觀察城市與植物的關係。

她發現，都市裡的植物從來不是絕對的「自然」，行道樹、植栽、草地的存在多半是「人為選取後的自然」。然而，植物會隨著時間變化，有時蔓生或落地生根，產生與人造物奇特的共存關係。

而許哲瑜的作品則在探討空間、居住、家，三者之間的關係。他的畫作呈現人物圍坐在樹下，絲毫看不出房屋或住家的意象。在許哲瑜的記憶中，「家」的形象就是許多鄰居圍坐在門口的大樹下，家是由人居住的記憶所組成的，相當令人玩味。

(中國時報)