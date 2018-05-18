當建材遇到科技 謝榮雅開講

2018年05月18日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

被譽為台灣工業設計教父的謝榮雅，日前應臺中市建築經營協會邀請，以「當建材遇到科技」為題，分享其獨到見解。

謝榮雅為全球獲得最多國際設計大獎的華人設計師，非科班出身的他，投身設計領域20多年，對於台灣設計產業的發展，具有潛在的社會影響力，學的是資料處理科系，謝榮雅一畢業卻栽進設計領域，生涯累計已超過百座國際大獎，囊括國際最具指標與權威的四大工業設計獎。

如德國紅點Reddot、IF、美國IDEA 、日本G-mark，以及設計界公認的獎中之獎-德國國家設計獎German Design Award，其中包含九座金獎，改寫華人設計師在國際設計界的地位。

2010年他創辦奇想創造事業股份有限公司（GIXIA GROUP），奇想成立兩年即進iF全球百大最佳設計團隊，是台灣唯一入榜iF全球前十大的獨立設計團隊。

2014年9月，鴻海投資謝榮雅成立富奇想，讓有製造優勢、缺少品牌通路的台灣傳統產業，可以透過這個平台，取得專利技術授權與策略合作的機會。

臺中市建築經營協會理事長陳武華認為，以製造代工為導向的台灣產業中，如何發揮設計價值，對於從事建築業的會員來說，更想了解台灣產業未來方向。

他希望藉由謝榮雅的分享，能帶給會員更多啟發，並期待各行各業都能強化自身設計力與品牌力。

(中國時報)