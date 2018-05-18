影視基地帶動 朝陽馥墅熱銷

2018年05月18日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

繼台中市南區大樓案「鳳止高梧」完銷，北屯十期豪墅案「藏璞」完美落成後，惠國建設機構、惠盈建設乘勝追擊再選定霧峰朝陽科技大學生活圈，推出全新作品「朝陽馥墅」個案。

其現代簡約的建築外觀、寬闊的室內空間、頂級的建材配備，一進場就吸引自住客進駐，銷售紅不讓。

對個案熱銷，惠國建設機構總經理陳盈吉表示，「朝陽馥墅」個案，除地段優越，產品規劃完善也是賣點。

他說，惠盈「朝陽馥墅」個案，禮聘七期豪宅團隊、王森主建築師操刀設計，更與實力派的天翔結構共同擘劃，採用筏式基礎建造，安全美觀又好住。

基地座落於民生路、民生路296巷，佔地面積535坪，規劃地上5F雙車位電梯別墅，總戶數為住家22戶、店面3戶，有管理的社區，單純好住。

惠盈「朝陽馥墅」個案地段也相當優越。位於民生路繁華靜巷，鄰近優質的大學城，又有中正路、樹仁路等熱鬧商圈環繞，生活機能豐富。

再加上鄰近即將完工的中台灣影視基地，未來將打造一流國際片場，區域榮景再升級。

其交通動線更是便利，接國道三、74號線，南來北往四通八達，且台中市政府提出「大平霧捷運線」計畫，地段更是增值。

其中一路線預計與雙港輕軌結合，經台中文創園區、中興大學、仁愛醫院、大里運動公園、大里行政中心、台中軟體園區、「霧峰農會」及「霧峰林家」等站點，更啟動沿線商機。

惠盈「朝陽馥墅」個案為好宅首選。戶戶配有6人座電梯，加上獨立整層大主臥、多套房設計規劃。

建材配備部分，也同樣嚴選多項國際級品牌，如高級歐化廚具「LG人造石檯面」、「RINNAI三機設備」、「義大利SVAGO烤箱」。

以及主臥衛浴「日本INAX全自動電腦馬桶」、「PNANASONIC暖風機」；且每戶皆設獨立「德國原裝格溫拜克淨水設備」等，讓住戶住得健康又養生。

惠國建設機構總經理陳盈吉為資深營建人，親力親為在工地監工，層層審核、嚴格把關，確保每個施工步驟精準到位，才能樹立最高品質、奠定品牌力。

(中國時報)