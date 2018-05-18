劉鶴會季辛吉 管控陸美分歧

2018年05月18日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

率領代表團訪問華盛頓的大陸國務院副總理劉鶴於當地時間16日會見美國前國務卿季辛吉與參眾院議員，劉鶴指出，中美共同利益遠大於分歧，合則兩利、鬥則俱傷；雙方應本著相互尊重、平等互利的原則，妥善處理有關問題。

大陸商務部昨也表示，中方希望此行能取得積極成果，不希望看到陸美貿易摩擦升級，但中方不會拿核心利益做交易，並期望美方公正解決中興通訊一案。

不希望貿易摩擦升級

劉鶴日前率團抵達華盛頓，將展開第二輪陸美經貿談判。大陸官媒新華社報導稱，以習近平主席特使、中美全面經濟對話中方牽頭人等身分訪美的劉鶴，當地時間16日分別會見美國前國務卿季辛吉以及參眾議院重要議員。

在會見季辛吉時，劉鶴表示，此次訪美是按照兩國元首共識，繼續就陸美經貿問題進行深入溝通，積極尋找妥善解決方法，維護兩國經貿關係健康發展；季辛吉則表示，美陸關係至關重要，事關世界和平與繁榮。雙方應加強戰略溝通，不斷擴大共同利益，妥善管控分歧。

劉鶴指出，陸美共同利益遠大於分歧，合則兩利、鬥則俱傷。陸美經貿關係本質上是互利共贏的。雙方要本著相互尊重、平等互利原則，妥善處理有關問題。

報導稱，美參眾議員表示，美國願與大陸保持良好關係。兩國經貿領域當前存在一些問題，但雙方不應打貿易戰。希望雙方透過協商，積極尋找符合兩國利益的解決辦法。

與劉鶴會面的包括臨時參議長、參議院財委會主席海契，及眾議院籌款委員會主席布雷迪等議員。

盼美公正解決中興案

至於外傳美國欲以中興通訊一案，換取大陸暫緩對美農產加徵關稅，大陸商務部表示，希望美方公正合理地解決此案。陸美之間的經貿合作是市場形成的，也是靠市場力量推動發展的，符合市場經濟規律，不可能搞計劃經濟那一套。

(中國時報)