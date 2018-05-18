美團隊內訌 鷹派納瓦洛被踢出

2018年05月18日 04:11 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

陸美貿易第二輪談判於17日至18日在華盛頓舉行。美國官員指出，參與首輪談判的白宮對陸鷹派代表、白宮國家貿易委員會主任納瓦洛，這次談判將被「排除在外」。據了解，這是因為他和財政部長穆努欽意見不合。與此同時，美國總統川普否認說，美國沒就制裁中國電信設備大廠中興通訊（ZTE）一事對中國屈服。

川普日前宣布，執政團隊正設法減輕中興通訊遭美國斷料的打擊。華府先前指控中興通訊違反制裁措施、誤導美方官員，因此禁止美國企業對中興通訊出口敏感技術。

川普昨在推特上表示，「中興通訊除了涉及更大的貿易協議外，什麼事也沒發生」。他推文說：「中國已經看到我方的要求。根本沒有屈服的事，媒體很想讓民眾這麼認為，相關會談根本就還沒開始。」

一名美國官員透露，納瓦洛不是美方談判的主角，主導與大陸國務院副總理劉鶴談判的美方代表是美國財政部長穆努欽、美國貿易代表萊海澤和商務部長羅斯。另一名美國官員則說，納瓦洛會參加協商，但並非主導角色。先前有報導指出，為降低火藥味，美方已將納瓦洛排除在外。

在兩周前與北京的初步協商中，納瓦洛在貿易政策上和穆努欽意見不合。穆努欽著重較易達成的協議，目的在敦促大陸開放市場並減輕關稅報復。知情人士指出，納瓦洛和穆努欽在北京之行曾發生激烈口角，雙方關係極度惡化，與會官員甚至擔心，兩人要如何在同班飛機上和平度過。

納瓦洛曾出版《致命中國》一書，長期敵視北京。這次被排除在談判之外，寫下他白宮職業生涯中又一個挫折。在總統川普今年提拔他為最高級顧問之前，納瓦洛一直被其他高級官員孤立。

(中國時報)