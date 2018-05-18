剛果伊波拉疫情 蔓延大城市

2018年05月18日 04:11 中國時報 王嘉源 ／綜合報導 ／綜合報導

簡稱剛果（金）的中非國家剛果民主共和國衛生部16日確認，該國西北部再次爆發的伊波拉病毒疫情，已從鄉間擴散至一座擁有100萬人口的大城市，令人擔心疫情可能更難以控制。世界衛生組織（WHO）官員也稱，病例有「爆炸性上升」之虞。

剛果（金）衛生部長卡倫加發表聲明說，該國西北部赤道省首府姆班達卡（Mbandaka）首次出現一例伊波拉出血熱病例，「我們進入了伊波拉疫情的新階段」。姆班達卡位於剛果河沿岸，是前往首都金夏沙的重要樞紐，而簡稱剛果（布）的剛果共和國就在河的另一側，其首都為布拉薩。

剛果（金）衛生部和WHO雙雙表示，鑑於姆班達卡的地理位置，城市病例可能讓疫情更難以控制。WHO緊急應變事務部主管薩拉瑪（Peter Salama）說，病例有可能出現「爆炸性上升」，因此在姆班達卡疫情初現之際，就須緊急設法控制住。

薩拉瑪指出，在最壞情形下，姆班達卡的伊波拉疫情，有可能擴散至剛果（布）及中非共和國，以及順剛果河而下，蔓延到擁有1000萬人口的首都金夏沙。

16日，WHO向剛果（金）提供的首批伊波拉試驗性疫苗運抵首都金夏沙，共計5400劑。這是剛果（金）首次試用伊波拉疫苗，與疑似或確診伊波拉病患有過接觸史以及醫療工作人員將成為首批接種者，最快下周開始施打。第二批4000多劑疫苗也將於近期運達。

(中國時報)