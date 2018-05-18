白宮：川普模式和北韓達成棄核

美國總統川普（路透）

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中國時報
、林勁傑／綜合報導

針對北韓威脅取消川金會的言論，美國總統川普16日表示「靜觀其變」，但他表示，將繼續堅持朝鮮半島無核化。白宮方面強調，川普會用自己的「川普模式」和北韓達成棄核協議。此外，日媒引述消息人士說，美國已要求北韓在半年內，將一些核彈頭、一枚洲際彈道飛彈與其他核原料運至海外。

美國目前尚未提出北韓應以何種模式棄核，儘管美國家安全顧問波頓曾表示，美方可能以「先棄核、後補償」的「利比亞模式」和北韓談判。白宮發言人桑德斯則稱，目前沒有特定模式能適用在和北韓談判棄核上，川普會用自己的「川普模式」和北韓達成棄核協議。

據日本「朝日新聞」報導，美國務卿蓬佩奧月初與北韓領導人金正恩見面時曾表示，如果北韓願意運出核子物品，美國方面可能會把北韓從恐怖主義資助國名單除名。

該報導說，如果北韓在預定6月12日與美國舉行的峰會上，同意完全、可核實且不可逆地非核化，華府將考慮給予金正恩政權保證，並在川、金兩人的共同聲明中提到這個立場。

美國家安全顧問波頓16日受訪時則表示，川普與金正恩的6月峰會仍有機會辦成。波頓說，「我認為還有機會。我們正試著同時保有樂觀面與現實面。我們會竭盡所能讓峰會辦成，但我們也不打算讓原本峰會所要達成的目標退縮，就是北韓非核化必須做到徹底、可供檢查、不可恢復。」

《華盛頓郵報》評論指出，美方對於北韓去核，只接受「全面、可驗證、不可逆」方式，而北韓日前的聲明，幾乎確定不會同意這種方式。

評論說，金正恩很可能想談一個以棄核為終極目標的多階段和平過程，類似2005年及1994年的限核約定；川普應考慮北韓可能接受的分階段或部分去核方案，這樣也遠比現況來得好。「問題是，川普能接受這種方案？如果不能，他很可能空手而回。」

(中國時報)

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