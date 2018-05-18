王毅向美喊話：勿當和平促退者

友善列印
中國時報
／綜合報導

北韓臨時取消16日當天的北南高級別會議，更稱將考慮「川金會」是否舉行，讓朝鮮半島局勢再生變數。大陸國務委員兼外長王毅於當地時間16日在巴黎呼籲，半島當前的緩和局面來之不易，北韓方面為此採取的主動措施值得充分肯定，美方應珍惜目前出現的和平機遇。「大家都來做和平的促進者，而不是促退者。」

據新華社報導，正在法國訪問的王毅於當地時間16日表示，半島核問題由來已久，錯綜複雜，解決這個問題需要相向而行，而不是背道而馳。尤其要防止一方顯示靈活，另一方反而更趨強硬。歷史上曾經有過這方面的教訓。我們不願看到這一現象重演。

王毅強調，半島當前的緩和局面來之不易，北韓方面為此採取的主動措施值得充分肯定，其他各方尤其是美方都應珍惜目前出現的和平機遇。「大家都來做和平的促進者，而不是促退者。」

大陸外交部發言人陸慷17日也表示，半島緩和局面得來不易，朝方為此所作的一系列重要努力，包括宣布停止核導實驗、關閉豐溪里核子試驗場等舉措，展現了朝方推進半島無核化、與有關各方建立互信的善意，以及致力於透過對話推動半島問題政治解決進程的誠意，應受國際社會鼓勵、歡迎和支持，更應當贏得有關方面的相向而行。

陸慷表示，半島問題的解決需要有關各方共同努力，中方一貫主張有關各方透過對話協商推進解決進程，均衡解決各方關切，包括朝方正當安全關切。希望美朝雙方抓住當前機遇，繼續致力於積累互信，展開對話，共同為實現半島無核化和本地區長治久安作出積極努力。

(中國時報)

白宮：川普模式和北韓達成棄核

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。