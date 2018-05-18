國民參與審判 讓判決接地氣

2018年05月18日 04:11 中國時報 林偉信 ／新北報導 ／新北報導

司法院長許宗力17日強調，國民參審可以讓判決符合人民期待。（陳俊雄攝）

攸關未來重大司法變革的國民法官參審制，現在立法院審議中，司法院院長許宗力17日破天荒前往新北地院，首度參與模擬法庭觀摩，了解實際審理狀況，許宗力希望藉由國民參與審判，讓司法判決「接地氣」，不要偏離人民法律感情。

檢方挑案例 多媒體呈現

新北地院主辦的模擬法庭創下先例，由檢方挑選模擬案例，另為配合國民法官參審的起訴狀一本及卷證不併送新制度，新北地院院長林輝煌也採用科技法庭，所有的證據都用多媒體當庭呈現，讓國民法官與職業法官可即時檢閱相關證據資料。

為表重視，司法院長許宗力昨與副院長蔡炯燉、祕書長呂太郎，高院院長李彥文、新北地院院長林輝煌全程參與審理程序，許宗力開審前發表談話，重申司法院是以開放多元的思惟，廣納社會不同主張，除參審制外也搭配陪審或其他模擬進行模擬演練。

許宗力說，無論立法院最後通過何種國民參審制度，但卷證不併送、證據開示、當事人自主調查證據等配套制度，是與現行刑事訴訟制度截然不同而必然配套的新制度，為使未來審檢辯更瞭解其內容，實際法庭模擬演練是最有效而務實的作法。

昨模擬案件是一起搶超商案件，檢方指控陳男深夜持刀闖入超商櫃檯，嚇令女店員交出現金，檢方認定涉犯強盜罪，但陳的律師主張僅構成恐嚇取財罪，且陳有精神疾病、家境不佳，雖觸法但不應判重刑。

由於國民法官制採卷證不併送原則，職業法官與國民法官都是審理時才看到相關證據資料，包括被害人女店員的供詞也是當庭陳述，參與的國民法官對於檢辯攻防論點仔細聆聽，還有多位國民法官主動提問，並親自檢視犯案的凶刀、證物。

許宗力首觀摩 全程參與

昨新北地院還安排「影子國民法官」模擬陪審制狀況；檢辯開審陳述後，進行證人、被害人的檢辯交互詰問程序，檢辯提示證據並表示意見，許宗力還前往觀看國民法官休庭中間討論情況。

許宗力結束模擬法庭觀摩後接受媒體採訪，他對於新北地院籌備、演練參審制表示滿意，也感謝相關人員的辛勞，被問及親自看到素人的國民法官審案有何感覺？有沒有讓司法審判接地氣，他毫不遲疑回答「當然有啊！」

(中國時報)