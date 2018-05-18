新北20萬學童 免費視力健檢

2018年05月18日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

造價千萬的視力醫療保健巡迴車，輪番下鄉替偏鄉學童健檢視力。（圖：新北市府衛生局提供）

台灣18歲以下學生近視率高達85％，新北市國小學生視力不良率更為6都之冠，市府17日宣布，今年起「護眼專案」將擴大納入所有國小學童，可到醫療院所免費檢查視力，並由醫師教導如何保護眼睛，預估將有近20萬名學童受惠。

市府教育局統計，全市19萬9762名國小學童，105學年度國小一、二、三年級近視率為29.1％、40.9％、49％；106學年度則是23％、37.9％、51％。

小四近視率跳升至61％

其中，四年級近視率更跳升為61％，顯示隨著年齡增加，視力問題也越嚴重，平均每位小學生每年增加100至125度近視度數。

每年一次 每人省410元

衛生局健康管理科長林惠萍說，104學年度執行國小一到三年級的護眼專案，小一學童近視率下降6.1％、小二學童下降3％；106學年度一到四年級學童近視500度以上人數，也低於全國平均數將近一半，顯示愈早預防治療、效果愈好。

衛生局長林奇宏表示，即日起，全市一到六年級國小學童，由家長帶至合約醫療院所即可免費接受每年一次視力檢查，並由醫師教導如何保健視力，家長不用負擔掛號費等任何費用，平均每人可以省下410元。

中華民國眼科醫學會前祕書長蔡景耀醫師表示，學童近視長大後更容易導致視網膜剝離、黃斑部病變及白內障等病變，建議小孩看電視、使用手機，每30鐘就要休息10分鐘。

(中國時報)