基地台救災 尖石不再是孤島

尖石鄉鎮西堡等4處防救災行動通訊平台落成，NCC主委詹婷怡（中）主持啟用典禮，。（邱立雅翻攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導
圖為鎮西堡的基地台。（邱立雅翻攝）

過去發生重大災害時，尖石鄉後山區域總是變成通訊中斷的孤島，一般民眾前往司馬庫斯、鎮西堡遊玩時，也因通訊品質不佳導致「音訊全無」。國家通訊傳播委員會（NCC）為確保偏鄉、高災害潛勢地區及避難場所通訊服務保持對外通訊暢通，在尖石4處設置了行動通訊平台，17日舉辦啟用典禮。

NCC與新竹縣政府及尖石鄉公所合作，協同中華電信、台灣大哥大、遠傳、亞太、台灣之星等5家行動通訊業者，完成鎮西堡、尖石鄉公所、錦屏村、義興村等4處防救災行動通訊平台。NCC主任委員詹婷怡特別協同陳耀祥、洪貞玲、郭文忠、何吉森等委員與相關單位人員，17日在鎮西堡長老教會舉辦4處防救災行動通訊平台啟用典禮。

電力不斷 有利救災

據NCC統計調查，2014年至2017年於災害期間，造成電信業者基地台無法通訊的主要原因為電力中斷，比例高達67％，導致災害發生時民眾無法在第一時間內呼救，延誤救災。

為引導電信業者加速偏鄉通訊建設， NCC透過行政院「科發基金」之「防救災共構共站行動通訊平台計畫」補助「電力備援設施」，於每一個平台建置發電機，於停電時可提供至少3天以上之備用電源。詹婷怡解釋，不斷電系統是用柴油發電機，當電力中斷時會自動啟用，確保通訊不中斷，且防救災行動通訊平台平時可強化偏鄉通訊服務。

幾經波折 建置完成

NCC表示，雖然在建置過程中，遇到許多波折，但在各方的努力下，從勘查及建設，歷經2年終於建置完成。此次啟用的4處防救災行動通訊平台，只是解決尖石鄉一部分民眾問題，後續仍需再與當地村長、居民溝通協調，讓新竹縣山區遇天然災害時，不再成為通訊孤島。

(中國時報)

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