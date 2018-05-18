魏明谷、王惠美 鹿港舌戰拚場

彰化縣長魏明谷17日參加地方建設交流會議「鹿港場次」。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導
彰化縣長參選人、立委王惠美邀請立法院經濟委員會和經濟部長沈榮津到彰化考察，並在鹿港舉辦產業座談會。（吳敏菁攝）

產業發展牽動經濟動能，也成了選戰攻防重點，繼彰化縣政府拋出鹿港頂番婆水五金聚落朝新訂都市計畫等，國民黨縣長參選人、立委王惠美17日也邀經濟部長沈榮津等到鹿港舉辦產業論壇，探討工業土地的規畫、臨登工廠議題。彰化縣長魏明谷也在鹿港舉辦縣政座談會，拚場、較勁意味濃厚。

鹿港產業論壇VS.縣政座談會

王惠美指出，臨時工廠登記2020年就到期，水五金聚落朝向整體規畫是好事，卻不是3、5年之功，還有冗長程序，過渡期間怎麼辦？具體配套在哪裡？都是業者最關心的議題。

王惠美抨擊，政院拋出的低薪問題，到放寬外籍中階技術人員的新經濟移民政策，看到的始終是「單點突擊」的急就章，缺乏系統性整體規畫；座談會上，業者也反映工業用地價格飆漲，並質疑喊了十幾年的二林精密機械園區到底有沒有？

沈榮津表示，水五金聚落將朝向公辦重畫，增加公信力，並研議農業變更回饋金，更符合公平正義，輔導臨時工廠延期等議題也在研究中；精密機械產業年產值破兆，二林精密機械園區一定會做。

產業牽動選戰攻防重點

魏明谷在縣政座談會「鹿港場次」，除說明對產業重視的決心，北上爭取修法，也再次強調基層的建設貼近民生，希望和鄰里長建立雙向溝通，只要提出具體作為，經過審核都會予以支持，打造「鹿港國家歷史風景區」6年60億也已陸續啟動。

座談會中鹿港鎮長黃振彥提出綠能龍舟公園、街尾街木藝文化體驗區營造等地方6項建議案，也都獲允諾加速辦理。魏明谷表示，18日還要再拜訪鹿港的水五金廠商，並舉辦水五金廠商座談會，聽取建議，落實政策。

(中國時報)

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