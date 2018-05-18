雲林禽畜場爆量 居民反彈

2018年05月18日 04:11 中國時報 周麗蘭 、 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣水林鄉山腳村、大埤鄉嘉興村、大埤豐岡村3村最近都面臨大型養雞場申請設置，村民17日聯合發動到縣府、議會抗議，要求縣府對新設禽畜場要總量管制、退出村莊500公尺以上，20多名縣議員接受陳情連署提案修正自治條例。

鄉親17日發起「眾神護家園繞境祈安祈求好環境」，迎請天上聖母、玄天上帝、福德正神等神明，在三太子陣頭引領下，搭乘4輛遊覽車到縣府持白布條、抱神像抗議，隨後轉往縣議會陳情，議長沈宗隆、議員黃文祥、蔡孟真、陳樹吉、賴明源、林岳璋、林深、李明哲、王秋足出面接受陳情。

山腳村雞舍多到數不清

抗議聯盟召集人李明遠說，雲林縣養雞場、養豬場已爆量，目前還有100場審核中，山腳村的雞舍多到數不清，財團還要增設2場畜養40萬隻雞，難道要讓村內的老人被雞舍趕走？

山腳村民說，水林鄉歡迎沒有汙染的產業進駐，不歡迎會產生空汙與水汙染的養雞場與養豬場，據了解，除了這2處畜牧場，日後還有其他畜牧場計畫進駐，因此，堅決反對首開先例。

村民憤怒地表示，財團專門找小村來設，如果財團一直來設場，最後不是散村就是被迫遷村。李明遠指出，縣府沒有總量管制概念，被高雄市拒絕的雞舍、豬舍都來雲林縣，專挑有台電饋線的土地買，著眼的是太陽能利益，暗中動工聲稱已合法申請，化整為零，分成數場申請以規避環評。

只歡迎無汙染產業

議員黃文祥、蔡孟真、陳樹吉、李明哲質詢，財團申請設置畜牧場未取得附近居民同意書就等於「同意」嗎？設置大型畜牧場不需要舉行說明會嗎？政府嚴格限制民眾蓋農舍，卻寬鬆放任畜牧場設置。

農業處長張鴻猷答詢，法規並未規範新設禽畜場需要取得住戶同意書，也不一定要開說明會，將著手修法。20多名議員連署加嚴新設畜牧場自治條例，包括距離村落300公尺提高到500公尺及距離學校1公里，新設禽畜場要總量管制，以免雲林縣變豬舍縣、雞舍縣。

(中國時報)