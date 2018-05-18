青農捐500盒芒果 助創世募款

青農盧旺昇捐出500盒芒果，希望拋磚引玉，為植物人募集常年照顧經費。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導
植物人們觸摸台灣玉製成的仿製國寶文物，因為冰涼的觸感而感受強烈。（黃力勉攝）

30歲青農盧旺昇曾經照顧臥床10餘年的阿嬤，深刻體會病人感受與照顧者的辛勞，趁著今年芒果採收期，他主動捐贈500盒芒果給財務狀況捉襟見肘的創世屏東分院，協助募集植物人常年照顧經費，將對親人的思念化作愛心，盼送到每個需要關注的角落。

盼植物人獲得照顧

「其實今年收成僅達6成，但比起前2年已經好很多」，盧旺昇談到前2年因風災及寒害，芒果歉收導致虧損400多萬元，不禁皺起眉頭；他說，今年小心看顧加上天公作美，讓果實每顆又大又漂亮，扣掉網路訂單與外銷日本與香港的鮮果，特地留下500盒要來做愛心。

談到捐助動機，盧旺昇說，阿嬤因病臥床10餘年，看到親人痛苦模樣，及照顧者日以繼夜、無法鬆懈的陪伴，那種辛勞自己感同身受，一方面希望協助植物人獲得更好照顧，也盼拋磚引玉、讓更多人響應。

常年經費捉襟見肘

「真的非常感動」，創世屏東分院長林艾樺接到主動捐贈電話的那一刻，眼淚幾乎就要奪眶而出，她談到，去年屏東創世搬遷新址，從原本安置的30床增至100床，配合分院人力，目前已收容至47人，可望讓不少寄居其他縣市患者與家屬，能夠就近照顧。

但地上8層、地下1層的照護中心，扣除人力開銷，每月至少支出140萬元，「真的非常驚人」；尤其到了炎熱夏季，工作人員勉強能夠忍受，但院民不能不開冷氣，這一筆龐大電費、恐讓捉襟見肘的財務狀況更顯嚴峻。

「今年已累積虧損50萬元」，一談到收支無法平衡，她眉頭開始緊皺，所幸有青農愛心挹注，估計能募得40萬元，屏縣府勞工處林德輝獲悉消息，率先認購10箱，同時呼籲社會大眾一起獻愛心、幫助植物人。

(中國時報)

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