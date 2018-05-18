持刀搶超商該當何罪 素人費思量

2018年05月18日 04:11 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

司法院積極推動國民參審制，17、18日兩天在新北地院進行模擬法庭選任、審理程序，檢、辯雙方並就一起超商搶案究竟是構成加重強盜罪，還是恐嚇取財罪，使盡全力針對爭點唇槍舌劍進行論戰，試圖說服國民法官認同，最後結果，今天中午見分曉。

新北地院表示，為讓判決結果符合國民期待並不違誤法令，草案也規定，有罪認定標準為包含國民法官及法官在內達2/3同意；若法官票與國民法官票意見相左，即使國民法官全都認為有罪，只要未獲任何法官票支持，仍應判決無罪。

新北地院首場國民參審模擬法庭選任作業，經初步隨機篩選後共80人符合資格，17日有53人報到，報到率約6成6。法官及檢辯歷經3小時逐一詢問後，先選任6名國民法官、4名備位國民法官，再抽選出9名影子團成員、1名備位陪審員，下午進入模擬案件交互詰問、提示文書、物證等審理程序。

據《國民參與刑事審判法》草案規定，目前適用國民法官參審案件為最輕本刑為7年以上有期徒刑，或是故意犯罪因而致人於死者，此次模擬案件為「陳志明超商搶案」，單親父親陳志明因缺錢花用，持刀闖入超商並強迫女店員全數交出收銀機內現金。

檢方認為，陳構成本刑7年以上的加重強盜罪；辯方則指出，陳志明只是對女店員勒索財物，應屬「6月以上、5年以下有期徒刑，得併科1000元以下罰金」的恐嚇取財罪，刑度差距甚大。

昨下午審理程序中，檢辯針對陳志明是否「使他人不能抗拒」等爭點展開攻防，並透過交互詰問、勘驗錄影畫面、提示物證，讓國民法官對案件內容有更深入了解，而參與的民眾也對細節一一詢間，對此次體驗覺得相當有意義。

今天上午將由檢辯、參審法官訊問被告、告訴人及辯論等，再經全體9名法官評議後宣判。

(中國時報)