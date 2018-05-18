13偏鄉無眼科 靠4巡迴車看診

2018年05月18日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

新北市城鄉醫療差距大，29個行政區竟有13個偏鄉區連一間眼科診所也沒有，影響1萬多名國小學童權益，市府依靠民間捐贈4輛視力醫療保健巡迴車，編列油料及隨車醫師鐘點費等補助，逐一開入偏鄉校園替學生檢查視力，今年底預計會再增購2輛巡迴車，並規畫鄰近醫療生活圈方式彌補不足。

據新北市府衛生局統計，全市29個行政區，登記立案共127間眼科診所，板橋區23間最多，其次是新莊區15間，但五股、深坑、石碇、坪林、三芝、石門、八里、平溪、雙溪、貢寮、金山、萬里、烏來等13區，因地處偏遠、人口較少，沒有醫生願意設所看診，一間眼科診所也沒有，居民或學童若有眼睛問題，一定得往都會區就醫。

衛生局健康管理科長林惠萍說，偏鄉醫療資源確實不足，為了解決偏鄉學童視力保健問題，新北市府向民間募集4輛視力醫療保健巡迴車，每輛造價近千萬元的巡迴車，堪稱移動型診所，車內配備驗光機、裂隙燈、眼底鏡及眼壓機等專業器材，再由衛生局每年編列864萬元預算，委由專業眼科醫師隨車看診，配合偏鄉學校需求，派車由醫師替學童進行散瞳驗光檢查。

林惠萍說，市府今年會再編列預算或向民間募集，至少增添2輛巡迴車，接續下鄉服務，此外也規畫醫療生活圈模式，分別與基隆6家、台北57家眼科診所簽約，讓偏鄉學區學童可依鄰近生活圈，就近前往簽約診所看診。

(中國時報)