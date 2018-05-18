二林高中拳擊隊 打下世界金牌

2018年05月18日 04:11 中國時報 鐘武達 ／彰化報導 ／彰化報導

2018世界中學生運動會，中華台北在拳擊賽勇奪2金、1銀、5銅，其中2面金牌與1銅牌是來自彰化縣二林高中的國手蔡瑞智、洪諭玫（女）與張駿斌，他們17日接受鎮長張國棟、縣議員謝彥慧與師生們的熱情祝賀，大家豎起大姆指稱讚是「台灣之光」。

校長劉燕饒指出，2018世界中學生運動會拳擊賽本月2至9日在摩洛哥舉行，中華台北7名國手出戰，其中二林高中的蔡瑞智、洪諭玫雙雙成功鍍金，相當難得。

蔡瑞智曾擔任106全中運宣傳主角，行銷彰化，擁有輝煌的實戰經驗與戰績，連續3年在總統盃、中上盃賽事都是前3名。他說，105年度總統盃時一度因受傷陷入低潮，但經教練與父親鼓勵，重整旗鼓在106年度總統盃奮戰奪冠。這次世界中學生運動會拿到個人冠軍，是他的第1面世界金牌。

女將洪諭玫國一才開始接觸拳擊，一路走來雖然受傷不斷，還曾一度想放棄，這次在世界賽為自己締造最佳戰績，她激動地說「真是苦盡甘來」。另今年在泰國舉辦的「2018亞洲青年男子暨女子拳擊錦標賽」，二林高中的洪有勝代表參賽榮獲第5名，也為自己拿到2018世界青年拳擊錦標賽的入場券。

劉燕饒表示，二林是台灣拳擊運動的發源地，更是培育拳擊選手的搖籃，將積極爭取在二林高中興建拳擊館，為國家培育更多拳擊人才。

(中國時報)