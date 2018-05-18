包庇中山區色情酒店 6官警聲押

2018年05月18日 04:11 中國時報 陳志賢 、 胡欣男 ／台北報導 ／台北報導

台北市中山警分局涉嫌包庇色情酒店案續有發展！檢調根據查扣帳冊及業者提供的管區員警名單，懷疑「曉」酒店的前身「立邦酒店」自2006年間起即行賄中一所員警，17日再搜索中山分局等11處地點，並約談行政組巡官吳翊銘等6名現、離職員警，案情不排除向上發展。

立邦酒店2002年開始經營，去年才被檢調查獲關門。昨除吳翊銘外，還包括退警馬國棟與員警顏子恩、楊智清、曾紀勳和巡佐侯朝斌，他們過去曾在中一所任職，且擔任過立邦管區，吳是8年前管區，馬是10年前，除吳、楊外，其餘已調他單位，昨複訊後，6人全被聲押禁見。

吳姓巡官基層出身，跑過專案勤務，後考上警大，去年7月調派行政組，負責取締色情業務；調查局昨到他辦公室搜索，帶回許多臨檢、正俗專案的卷證資料。

檢調3月12日首度搜索中一所，約談所長林崇成等官警及業者，懷疑按月向業者收賄4萬元，三節加碼至8萬元，長達2年多，依貪汙罪羈押林等6名官警、業者，台北市長柯文哲4度到中一所「上班」，表達對警紀案件的重視。

期間檢調因在林崇成手機內查獲主官LINE群組中，有前分局長吳敬田要求「抓1還2」的內規，為特別釐清「抓1還2」是否是收賄「暗語」，讓被約談的證人為此哭笑不得，強調：「這真的不是暗號」！

不過，4月間，台北市長信箱接獲具名檢舉函，指中一所轄內「嘉麗寶」等4家台、日式酒店媒介經營色情，因內容具體，且指有員警涉包庇，市長柯文哲要求警察局處理，中山分局報請檢調指揮偵辦。

檢警調上周深夜封鎖六條通，大舉搜索嘉麗寶、日式酒店「FAIR LADY」等4家店，約談綽號JO媽的曾姓老闆等多名業者及小姐查證，將另案追查。

(中國時報)