公款送菜到家鄉 北檢分案查吳音寧

友善列印
中國時報
／台北報導

台北農產公司總經理吳音寧，遭爆料送近7000公斤蔬菜給家鄉團體，引發軒然大波，台北地檢署接獲民眾告發，指吳將大批蔬菜給表哥鄉內團體，疑涉圖利、貪汙罪，已指派專案檢察官分他字案調查，並將吳列他字案被告。檢方將向北農及台北市市場處、政風處調閱資料，不排除傳喚吳音寧到案說明。

台北市議員日前爆料，指控吳音寧在今年2月間動用總經理室業務費，買下9120公斤蔬菜贈與10個社福團體，其中近7000公斤送往吳的表哥黃盛祿擔任鄉長的彰化溪州，分送給水尾社區發展協會和大庄老人食堂。

吳音寧事後解釋，按慣例賣不完且農民不願載回的「殘貨」，多以報廢處理，因此決定用總經理室的業務推廣費，花費1萬9000元買下蔬菜，但因時間緊迫，台北社福團體動員速度來不及，於是商請彰化貨運司機回返載運，當時也有聯繫農糧署和市場處，通知各社福團體來領菜。

但台北市議員發現，溪州2團體只拿到2000公斤，要求北市府送檢調追查。據了解，市場處5月11日偕同政風處訪談，北農人員坦承未事前通知農糧署和市場處，且大庄社區發展協會理事長受訪時也強調，未接到北農徵詢，「菜突然送去才知道。」

北農昨表示，對吳被告發一事不清楚，送菜給社福團體，相關細節已清楚對外說明，若往後檢方有需求會配合調查。至於吳音寧臉書聲稱菜送社福團體，消息透過市場處及農糧署發布，市場處否認有此事，也未透過市場處發布訊息。

(中國時報)

包庇中山區色情酒店 6官警聲押 鴛鴦檔色誘取槍 痴男當替死鬼

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。