公款送菜到家鄉 北檢分案查吳音寧

2018年05月18日 04:11 中國時報 陳志賢 、 林縉明 ／台北報導 ／台北報導

台北農產公司總經理吳音寧，遭爆料送近7000公斤蔬菜給家鄉團體，引發軒然大波，台北地檢署接獲民眾告發，指吳將大批蔬菜給表哥鄉內團體，疑涉圖利、貪汙罪，已指派專案檢察官分他字案調查，並將吳列他字案被告。檢方將向北農及台北市市場處、政風處調閱資料，不排除傳喚吳音寧到案說明。

台北市議員日前爆料，指控吳音寧在今年2月間動用總經理室業務費，買下9120公斤蔬菜贈與10個社福團體，其中近7000公斤送往吳的表哥黃盛祿擔任鄉長的彰化溪州，分送給水尾社區發展協會和大庄老人食堂。

吳音寧事後解釋，按慣例賣不完且農民不願載回的「殘貨」，多以報廢處理，因此決定用總經理室的業務推廣費，花費1萬9000元買下蔬菜，但因時間緊迫，台北社福團體動員速度來不及，於是商請彰化貨運司機回返載運，當時也有聯繫農糧署和市場處，通知各社福團體來領菜。

但台北市議員發現，溪州2團體只拿到2000公斤，要求北市府送檢調追查。據了解，市場處5月11日偕同政風處訪談，北農人員坦承未事前通知農糧署和市場處，且大庄社區發展協會理事長受訪時也強調，未接到北農徵詢，「菜突然送去才知道。」

北農昨表示，對吳被告發一事不清楚，送菜給社福團體，相關細節已清楚對外說明，若往後檢方有需求會配合調查。至於吳音寧臉書聲稱菜送社福團體，消息透過市場處及農糧署發布，市場處否認有此事，也未透過市場處發布訊息。

(中國時報)