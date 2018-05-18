高市推居家安寧 整合7分區網絡

2018年05月18日 04:11 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

「安寧療護不是等死，而是更有尊嚴走向人生終點。」42歲陳姓女護理師罹癌4年多，病況持續惡化，她選擇接受居家安寧療護，可自由地呼吸，走完最後一程。高市衛生局發現安寧居家服務人次大躍升，17日宣布整合7大區域網絡，提供民眾就近服務。

衛生局長照科長李素華表示，安寧療護除可在醫院外，也可於社區、居家執行，服務對象除癌末病患，也包含運動神經元疾病、八大非癌症疾病。5年來，高市安寧居家服務人數從2935到6014人次，提供服務的院所也從9家增至17家。

衛生局長黃志中指出，安寧療護需求有逐年遞增情形，因此建立7大分區安寧居家服務網絡，包括左楠、岡山、三民、苓雅、鳳山、小港、旗山分區，以區域級以上醫院擔任主責醫院，結合區域診所、居家護理所、藥局，形成合作網絡，提供區內有居家安寧需求民眾。

陳姓護理師昨現身說法，因罹患乳癌合併骨轉移，過程化、放療一度好轉，但後來腫瘤指數升高，考量體力衰弱、複診不易，她掙扎許久決定與家人溝通，經好一番功夫終獲支持接受居家安寧服務，「至少可以保留我要的生活方式，生命盡頭能在家裡結束。」

黃志中表示，居家安寧療護申請可透過設立於各區衛生所的長期照顧管理中心各分站，或打1966長照專線洽詢，服務人員將通知7區策略聯盟主責醫院窗口進行服務派案。

(中國時報)