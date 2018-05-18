鴛鴦檔色誘取槍 痴男當替死鬼

2018年05月18日 04:11 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

本月初破獲近年最大槍械走私案，專案小組17日再逮竹聯幫弘仁會分子林聖評、林玉娟情侶檔共犯，發現軍火走私集團使出美人計，要林女找前男友陳建斌出面領貨，並騙陳已懷孕4個月，讓陳甘願為了愛情及10萬元酬勞鋌而走險，但陳落網後，林女即與現任男友林聖評躲到嘉義的「安全屋」藏匿，全案由檢警擴大追查。

警方調查，林女是台泰混血兒，未婚，已有名9歲女兒，由母親幫忙撫養，而林的感情世界相當複雜，她起初與陳建斌的哥哥交往，後才與陳成為男女朋友，日前感情逐漸變淡，去年底，她與32歲林聖評認識後，不顧林男已婚，在今年4月陷入熱戀，手臂上還有相同的烈火圖騰刺青。

上月間，林女向陳建斌謊稱要介紹網友給他，由林男出面交給陳聯絡用手機及7.5萬元租倉庫費用，承諾事後會給他10萬元酬勞。陳因對林女藕斷絲連，以為她懷有自己的小孩，同意冒險出面取貨，沒想到竟是軍火走私集團的色誘陷阱。

陳建斌本月4日將貨物運至三峽，因無法將重達3噸的注塑機搬入，遂打電話告知林女，林男除叫弟弟前往協助，還通知躲在澳門的弘仁會板橋分會長廖緯蒼，由廖聯繫人力派遣公司派4名工人。警方將陳等6人當場逮捕，10日並將廖嫌押返回台。

警方查出，林聖評、林玉娟在消息曝光後，即躲在嘉義住屋足不出戶，每20分鐘就會探頭往下查看有無警察，所以決定由霹靂小組攀降攻堅，行前更特別叮囑要注意林女懷有身孕，沒想到，林女落網坦承懷孕是騙局，讓員警啼笑皆非。

(中國時報)