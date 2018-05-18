關埔國小入學 促重新檢討

新竹市議會副議長許修睿（前排右起）、議長謝文進、市長林智堅共同聽取市府相關人員簡報關埔國小工程及招生情形。（陳育賢攝）

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中國時報
／竹市報導

新竹市關埔國小新生入學爭議至今還在延燒，市議會17日特別至關埔國小預定地進行市政考察，以了解工程進度及新生入學方式，並請市府將關埔國小鄰近地區家長的意見納入考量，並重新檢討入學方式。

市府教育處表示，關埔及龍山國小已完成新生登記入學及報到，目前只有4位學生尚未完成報到外，其餘備取學生均已完成備取及轉分發作業，學生就學都沒問題，自始至終都沒有外界所指的流浪人球情形。

教育處指出，為因應關埔地區人口的快速成長，市府早在2015年即成立籌備處解決孩子的就學問題，目前也增加關埔國小2期校舍規模，更積極加速改建關東與龍山國小老舊校舍，增加兩校班級數容量。

至於「幽靈人口」影響真實居住地孩子就學權益的問題，市府也將研修「新竹市國民中小學班級總量限制學校新生分發及學生轉入學要點」，將「租賃契約需經法院公證」納入總量限制母法內，詳查居住事實，確保弱勢家庭與多子女家庭的入學權益。

議長謝文進則表示，關埔地區移入人口眾多，對於關埔地區的學區畫分，要求市府將關埔國小鄰近地區家長的意見納入考量，並重新檢討。另為保障關埔地區學童的教育活動空間，及維護學童就近入學的權益，有關關埔國小的教室班級數，應先預估就學人數，並合理配置每班學生人數，以避免新建學校教室不足，造成居住在關埔國小旁的學童卻無法就讀該學校的情事發生。

(中國時報)

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